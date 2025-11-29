Pune News: घर हवं होतं, पण मिळाली फसवणूक! ‘व्हर्टीलास’ प्रकल्पाविरोधात खराडी पोलीस ठाण्यात सदनिकाधारकांचा आक्रोश

पुणे, ता. २९ : घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक गणिते जुळवून सोने विकून आणि कर्ज काढून सदनिका बुक केली. जून २०२४ मध्ये तिचा ताबा मिळेल, असे बांधकाम व्यावसायिकाने सांगितले होते. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून संथ गतीने काम सुरू आहे. आंदोलन केले म्हणून विकसक आता प्रकल्पावर जाऊ देत नाही. पोलीस आणि महारेराकडे तक्रार दाखल केली आहे. मात्र त्यावर अद्याप ठोस निर्णय नाही. त्यामुळे आजही भाडेतत्त्वावरील घरात राहत असून ताबा न मिळालेल्या सदनिकेचे हप्ते भरत आहोत..अशी व्यथा आहे खराडी येथील ‘व्हर्टीलास सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित संस्थेत’ सदनिका बुक केलेल्या सदनिकाधारकांची. या प्रकल्पात १३० हून अधिक नागरिकांनी सदनिका बुक केल्या आहेत. बहुतांश सर्व सदनिकाधारकांनी सुमारे ९० टक्के पैसे देखील भरलेले आहेत. मात्र अद्याप प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने सदनिकाधारक हवालदिल झाले असून त्यांनी शनिवारी (ता.२९) सकाळी खराडी पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन केले. .Pune Court : न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, अन् पुरावाचं गायब... सावरकर खटल्यात राहुल गांधींविरुद्ध होता IMP, नेमकं घडलं तरी काय?.प्रकल्पात सदनिका घेतलेले १०० हून अधिक सदनिकाधारक यावेळी उपस्थित होते. आमदार बापू पठारे यांनी आंदोलनात सहभागी होत पोलिसांकडे बांधकाम व्यावसायिकावर गुन्हा दाखल करण्या करण्याची मागणी केली. ‘ए.एम.आय इस्टेट’चे भागीदार आरमान कोठारी व सिद्धांत कोठारी हा प्रकल्प साकारत आहेत. याबाबत विकासकांचे म्हणणे समजून घेण्यासाठी संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही..फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा :बांधकाम व्यावसायिकाने जवळपास पूर्ण पैसे घेऊन अद्याप घराचा ताबा दिलेला नाही. याबाबत तो महारेराकडून सातत्याने मुदतवाढ घेत आहे. आत्ता देखील विकसकाला काही अटीशर्तीवर मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र सद्यःस्थिती पाहता तो लवकर पूर्ण होईल असे दिसत नाही. ही एकप्रकारे आमची फसवणूकच आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी यावेळी सदनिकाधारकांनी केली..सदनिकाधारकांना प्रकल्पावर जाण्यास बंदी :बांधकाम व्यावसायिकाने सदनिकांचा ताबा न दिल्याने येथे घर घेणाऱ्या नागरिकांनी गेल्या वर्षी देखील आंदोलन केले होते. त्यानंतर अनेक सदनिकाधारकांना प्रकल्पावर येऊ दिले जात नाही. प्रकल्पाला जाणारे दोन्ही गेट बंद करण्यात आले असून त्या ठिकाणी सुरक्षारक्षक ठेवण्यात आले आहेत. आम्ही जर घराचे काम कुठपर्यंत आले आहे हे पाहण्यासाठी गेलो तर आम्हाला हाकलून देतात, अशी माहिती सदनिकाधारकांनी दिली..Pune Leopard Video : पुणे शहराजवळील कानिफनाथ गडावर बिबट्या, व्हिडीओ व्हायरल.मी २०२२ मध्ये सदनिका बुक केले होती. २०२४ मध्ये तिचा ताबा मिळेल असे त्यावेळी विकसकाने सांगितले होते. मात्र आता २०२५ संपत आले तर काम पूर्ण झालेले नाही. आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. नवीन घराचा ताबा न मिळाल्याने मी आता भाडेतत्त्वावर राहत असून ८० हजार रुपयांचा हप्तादेखील भरत आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत आलो असून मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.चिराग बबलानी, सदनिकाधारक.सदनिकेचा वेळेत ताबा न दिल्याने आम्ही गेल्या वर्षी आंदोलन केले होते. ही बाब विकासकाच्या लक्षात आल्यानंतर तो आता मला प्रकल्पाच्या ठिकाणी जाऊ देखील देत नाही. आम्ही पोलिस आणि महारेरा या दोन्हींकडे दाद मागितली आहे. मात्र त्यावर देखील अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. आम्हाला सदनिका कधी मिळेल, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.निधी ठाकर, सदनिकाधारक.सदनिकाधारकांनी याबाबत न्यायालयात देखील तक्रार केलेली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने पोलिसांना या प्रकरणाची कशी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिलेला आहे. त्यानुसार चौकशी करून न्यायालयात अहवाल सादर करण्यात येत आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पुढील कायदेशीर कारवाई होणार आहे.राहुल कोळपे, पोलीस उप निरीक्षक, खराडी पोलीस ठाणे.Pune Court : न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, अन् पुरावाचं गायब... सावरकर खटल्यात राहुल गांधींविरुद्ध होता IMP, नेमकं घडलं तरी काय?.हक्काचे घर मिळण्यासाठी सदनिकाधारकांना दोन वेळा आंदोलन करावे लागले आहे. त्याबाबत त्यांनी पोलिसांकडे देखील पाठपुरावा केला आहे. या प्रकरणात पुढील आठवड्याभरात गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे,अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या सदनिकाधारकांना वेळेत न्याय मिळणे आवश्यक आहे.बापू पठारे, आमदार, वडगाव-शेरी, विधानसभा मतदारसंघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.