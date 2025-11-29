पुणे

Pune News: घर हवं होतं, पण मिळाली फसवणूक! ‘व्हर्टीलास’ प्रकल्पाविरोधात खराडी पोलीस ठाण्यात सदनिकाधारकांचा आक्रोश

Vertilas Flat Owners Protest: पुण्यातील ‘व्हर्टीलास’चे सदनिकाधारक हवालदील झाले आहेत. त्यांनी खराडी पोलीस ठाण्यात आंदोलन केले आहे. सदनिकेचा ताबा न मिळाल्याने त्यांनी असे केले आहे.
Vertilas Flat Owners Protest

Vertilas Flat Owners Protest

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे, ता. २९ : घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक गणिते जुळवून सोने विकून आणि कर्ज काढून सदनिका बुक केली. जून २०२४ मध्ये तिचा ताबा मिळेल, असे बांधकाम व्यावसायिकाने सांगितले होते. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून संथ गतीने काम सुरू आहे. आंदोलन केले म्हणून विकसक आता प्रकल्पावर जाऊ देत नाही. पोलीस आणि महारेराकडे तक्रार दाखल केली आहे. मात्र त्यावर अद्याप ठोस निर्णय नाही. त्यामुळे आजही भाडेतत्त्वावरील घरात राहत असून ताबा न मिळालेल्या सदनिकेचे हप्ते भरत आहोत.

Loading content, please wait...
pune
Protest
Flat Renting
Flat Selling
flat price

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com