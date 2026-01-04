आसू : जर्मनीच्या पाहुण्यांची फलटणच्या उद्यानविद्या व कृषि महाविद्यालयास सदिच्छा भेट
फलटण कृषी महाविद्यालयास जर्मनीच्या पाहुण्यांची भेट
आसू, ता. ४ : फलटण एज्युकेशन सोसायटी संचलित फलटणच्या श्रीमंत शिवाजीराजे उद्यानविद्या व कृषी महाविद्यालयास जर्मनीतील उद्योग समूहाचे थोर्स्टन विल्सडॉर्फ यांनी सदिच्छा भेट दिली. या भेटीदरम्यान परदेशी पाहुण्यांनी महाविद्यालयाचे आधुनिक प्रकल्प आणि संशोधन पाहून महाविद्यालय प्रशासनाचे कौतुक केले.
थोर्स्टन विल्सडॉर्फ यांच्या समवेत पुणे येथील अमेया पालेकर, मृण्मयी कोष्टी, ऋषी जैन, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य भोजराज नाईक-निंबाळकर, सोसायटीचे प्रशासन अधिकारी अरविंद निकम, श्रीमंत शिवाजीराजे उद्यानविद्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. एस. डी. निंबाळकर उपस्थित होते.
विल्सडॉर्फ यांनी महाविद्यालयातील विविध विभाग, कृषी संबंधित राबविण्यात येणाऱ्या विविध कृषिपूरक व्यवसाय आधारित प्रकल्प व उपक्रमांना भेट दिली. दोन्ही महाविद्यालयांतील शैक्षणिक व शेतकरीपूरक उपक्रमासंबंधी माहिती घेऊन महाविद्यालयातील सर्व विभागांशी संवाद साधला. यावेळी थोर्स्टन विल्सडॉर्फ म्हणाले, ‘‘महाविद्यालय हे केवळ शैक्षणिक ज्ञान देत नसून ते शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने उत्कृष्ट आणि दिशादर्शक कामगिरी करत आहे.’’ प्रारंभी महाविद्यालयाचे प्राचार्य एस. डी. निंबाळकर यांनी थोर्स्टन विल्सडॉर्फ आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांचा यथोचित सन्मान केला. महाविद्यालयाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेल्याने संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी महाविद्यालय प्रशासनाचे अभिनंदन केले आहे.
02389
फलटण : थोर्स्टन विल्सडॉर्फ यांच्या स्वागतप्रसंगी भोजराज नाईक-निंबाळकर, अरविंद निकम, एस. डी. निंबाळकर आणि इतर.
