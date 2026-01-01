Flight Departures : सरत्या वर्षात ७१ हजार विमानांचे उड्डाण; पुणे विमानतळावर वर्षभरात प्रवासी संख्या कोटींवर

पुणे - पुणे विमानतळावरून सरत्या वर्षात तब्बल ७० हजार ९९२ विमानांचे उड्डाण झाले असून, यातून एक कोटी आठ लाख प्रवाशांची वाहतूक झाली आहे. मागील वर्षीच्या (२०२४) तुलनेत प्रवासी संख्या आणि विमानांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. मागील वर्षाच्या तुलनेत तीन हजार ५०८ विमानांची अधिक उड्डाणे झाली, तर सहा लाख २८ हजार १२७ प्रवासी संख्या वाढली आहे. .पुणे विमानतळ प्रशासनाने बुधवारी (ता. ३१) प्रवासी आणि विमानांची आकडेवारी प्रसिद्ध केली. २०२४ मध्ये पुण्याहून ६७ हजार ४८४ विमानांची उड्डाणे झाले. यात देशांतर्गत ६५ हजार ९९२, तर आंतरराष्ट्रीय एक हजार ४९२ उड्डाणांचा समावेश होता. २०२५ मध्ये ७० हजार ९९२ विमानांची उड्डाणे झाली.यात देशांतर्गत ६८ हजार ३९१, तर आंतरराष्ट्रीय दोन हजार ६०१ विमानांची उड्डाणे झाली. २०२४ च्या तुलनेत सरत्या वर्षात तीन हजार ५०८ विमानांची अधिक उड्डाणे झाली. उड्डाणांची संख्या वाढल्याने प्रवाशांच्या संख्येत वाढ झाली, शिवाय पुणे विमानतळाचे उत्पन्नदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे..दृष्टिक्षेपात...२०२४ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये प्रवासी वाहतुकीत मोठी वाढ झाली.वर्षभरात सुमारे ६.२८ लाख प्रवाशांची (६.१%) वाढ झाली.आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ झाली. .नोव्हेंबरमध्ये सर्वाधिक प्रवासनोव्हेंबर-२०२५ हा महिना प्रवाशांच्या पसंतीस सर्वाधिक ठरला. या एकाच महिन्यात सुमारे ९.८९ लाख प्रवाशांनी पुणे विमानतळावरून प्रवास केला. मागच्या वर्षीदेखील नोव्हेंबरमध्येच सर्वात जास्त प्रवाशांनी प्रवास केला होता. २०२४ मध्ये नऊ लाख ५९३ प्रवाशांनी प्रवास केला. सरत्या वर्षात सर्वात कमी प्रवास फेब्रुवारीमध्ये झाला. या महिन्यात आठ लाख ४० हजार ४७० प्रवाशांनी प्रवास केला. मे महिन्यात सर्वाधिक म्हणजे ३४,३८८ आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांनी प्रवास केला..प्रवासी संख्येत वाढ; आंतरराष्ट्रीय प्रवासी संख्या२०२४ - २ लाख ५ हजार ४६०२०२५ - ३ लाख ३८ हजार ७७०२०२४ - १ कोटी २ लाख ३६ हजार ५१२२०२५ - १ कोटी ८ लाख ६४ हजार ६३९.पुणे विमानतळाने सरत्या वर्षात चांगली कामगिरी केली आहे. विमानतळ प्रशासनाने पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात काम केले. परिणामी प्रवासी आणि विमानांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. पुणे विमानतळाने अन्य बाबतीतदेखील चांगले काम केले आहे.- संतोष ढोके, विमानतळ संचालक, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.