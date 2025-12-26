पुणे

New Mumbai Airport : नवी मुंबई विमानतळ पुराच्या धोक्यापासून सुरक्षित

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मोहा-पनवेल समुद्र खाडी परिसरात उभारण्यात आले आहे.
खडकवासला - नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मोहा-पनवेल समुद्र खाडी परिसरात उभारण्यात आले आहे. या परिसरात तळोजा, कासाडी, गाढी, काळुंद्री व उलवे या पाच नद्या एकत्र येतात. त्यामुळे पुराचा धोका धोका लक्षात घेऊन विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

