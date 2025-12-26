New Mumbai Airport : नवी मुंबई विमानतळ पुराच्या धोक्यापासून सुरक्षित

खडकवासला - नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मोहा-पनवेल समुद्र खाडी परिसरात उभारण्यात आले आहे. या परिसरात तळोजा, कासाडी, गाढी, काळुंद्री व उलवे या पाच नद्या एकत्र येतात. त्यामुळे पुराचा धोका धोका लक्षात घेऊन विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत..पुढील शंभर वर्षांत येऊ शकणाऱ्या महापुराचा अभ्यास करून पुण्यातील केंद्रीय जल आणि ऊर्जा संशोधन केंद्राच्या (सीडब्ल्यूपीआरएस) वैज्ञानिक शिफारशीनुसारच विमानतळाचे नियोजन व बांधकाम करण्यात आले आहे.या विमानतळाला असलेला पुराचा धोका लक्षात घेत, यावर उपाययोजना करण्यासाठी ‘सीडब्ल्यूपीआरएस’वर जलविज्ञान व किनारपट्टी अभियांत्रिकी याचा अभ्यास सोपविण्यात आला होता. ‘सीडब्ल्यूपीआरएस’ने दर शंभर वर्षांनी येणाऱ्या महापुराचा विचार करून पाचही नद्यांचा अभ्यास केला. जलप्रवाह तसेच पूरनियंत्रणाचे प्रारूप विकसित केले. त्यानुसार उलवे नदीचा प्रवाह विमानतळ परिसरातून वळवून मोहा खाडीकडे नेण्यात आला..नदीचे पात्र २०० मीटरने रुंद केलेविमानतळाच्या सुरक्षिततेसाठी परिसरात नदीचे पात्र सुमारे २०० मीटर रुंद ठेवून पुढे टप्प्याटप्प्याने ते सुमारे १२० मीटरपर्यंत कमी केले. अभियांत्रिकीच्या या बदलांमुळे पावसाळ्यातील पूर तसेच संभाव्य महापूरही सुरक्षितपणे नदीपात्रातून वाहून जाण्याची व्यवस्था निर्माण केली आहे. उलवे नदीचे पात्र तिच्या नैसर्गिक वहन क्षमतेपेक्षा मोठे केल्यामुळे टर्मिनल व विमानतळ परिसर पुराच्या धोक्यापासून सुरक्षित राहणार आहे..विमानतळाचे प्रत्यक्ष प्रारूप उभारून एक-आयामी व द्वि-आयामी गणितीय पद्धतींनी जलप्रवाहाचा अभ्यास केला. मातीचा भराव, प्रवाहातील बदल, पाणी साचण्याची शक्यता आणि पूरजोखीम यांचा विचार करून पावसाचे पाणी सुरक्षितपणे वाहून नेण्यासाठी जलवाहिन्या व नाल्यांचे नियोजन सुचविले. दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने उलवे नदीची पुनर्रचना आणि अतिवृष्टीतील पाण्याचे नियमन यावरही भर दिला..असा केला अभ्यासतळोजा नदी : प्रवाह व पाणीपातळीत किरकोळ बदल संभवतातकासाडी नदी : अपवादात्मक परिस्थितीत पाणीपातळी वाढण्याची शक्यतागाढी नदी : मातीच्या भरावामुळे प्रवाहात मर्यादित बदल संभवकाळुंद्री नदी : पाणीपातळीत मर्यादित वाढ होण्याची शक्यताविशेष निरीक्षण : कासाडी नदीच्या वरच्या भागात प्रतिबंधात्मक उपाय आवश्यक.विमानतळाची उंची किती असावी तसेच परिसरातील नद्यांच्या प्रवाहामुळे विमानतळावर कोणते परिणाम होऊ शकतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी संस्थेमध्ये प्रत्यक्ष प्रारूप तयार केले होते. त्यावर आमच्या शास्त्रज्ञांनी जलविज्ञानाचा सविस्तर अभ्यास केला. नद्यांचे प्रवाह काही प्रमाणात वळविल्यास त्याचे काय परिणाम होतील, पूरस्थिती किती तीव्र असू शकते. यासाठी गेल्या ५० वर्षांचा अभ्यास केला.- डॉ. प्रभात चंद्रा, संचालक, केंद्रीय जल आणि ऊर्जा संशोधन केंद्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.