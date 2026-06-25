पुणे

Pune Delhi Plane Journey : दिल्लीला चला आता ‘बिझनेस क्लास’ने! पुण्यातून विमानसेवा सुरू; आरामदायक प्रवास; २५ हजारांपासून तिकीट

प्रवाशांचा पुणे-दिल्ली विमान प्रवास आता आरामदायक होणार असून, या प्रवासात ‘बिझनेस क्लास’ची (स्ट्रेच क्लास) सुविधा झाली सुरू.
Pune Delhi Plane Journey

Pune Delhi Plane Journey

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- प्रसाद कानडे

पुणे - प्रवाशांचा पुणे-दिल्ली विमान प्रवास आता आरामदायक होणार असून, या प्रवासात ‘बिझनेस क्लास’ची (स्ट्रेच क्लास) सुविधा सुरू झाली आहे. यापूर्वीदेखील एका विमान कंपनीने पुण्यातून बिझनेस क्लासची सुविधा सुरू केली होती. आता पुन्हा नव्याने सुरू झाली असून, याला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. याचे तिकीट दर प्रतिप्रवासी २५ हजारांपासून आहेत.

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