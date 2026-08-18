पुणे

Pune News : चकचकीत पर्यावरण अहवाल नको, प्रदूषणमुक्त व राहण्यायोग्य शहर करण्यावर भर द्या !

महापालिकेच्या पर्यावरण अहवालावरील सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनास धरले धारेवर, जल-वायु व ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्याची केली मागणी.
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pune municipal corporationSakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट मुळा-मुठा नदीमध्ये सोडल्याने प्रदूषित होणारी नदी, प्रचंड वृक्षतोड, वाहतूक कोंडी, वाढत्या वाहनसंख्येमुळे होणारे हवेचे प्रदूषण, कचरा जाळण्याचे प्रकार, वाढणारे बांधकाम क्षेत्र, आरएमसी व स्टोन क्रशर प्लांटमुळे हवेची दिवसेंदिवस ढासळणारी गुणवत्ता, तसेच वाढते ध्वनी प्रदूषण, या पद्धतीने पुणे शहराला जल, वायू व ध्वनी प्रदूषणाने अक्षरशः ग्रासले आहे.

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