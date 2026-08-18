Pune News : चकचकीत पर्यावरण अहवाल नको, प्रदूषणमुक्त व राहण्यायोग्य शहर करण्यावर भर द्या !

पुणे - प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट मुळा-मुठा नदीमध्ये सोडल्याने प्रदूषित होणारी नदी, प्रचंड वृक्षतोड, वाहतूक कोंडी, वाढत्या वाहनसंख्येमुळे होणारे हवेचे प्रदूषण, कचरा जाळण्याचे प्रकार, वाढणारे बांधकाम क्षेत्र, आरएमसी व स्टोन क्रशर प्लांटमुळे हवेची दिवसेंदिवस ढासळणारी गुणवत्ता, तसेच वाढते ध्वनी प्रदूषण, या पद्धतीने पुणे शहराला जल, वायू व ध्वनी प्रदूषणाने अक्षरशः ग्रासले आहे..प्रदूषणामुळे नागरिकांची फुफ्फुसे निकामे होऊ लागली आहेत, असे असताना महापालिकेच्या पर्यावरण अहवालामध्ये प्रदूषण नियंत्रणाबाबत ठोस उपाययोजना नाहीत. त्यामुळे केवळ चकचकीत पर्यावरण अहवाल नको, तर नागरिकांना राहण्यायोग्य शहर कसे होईल, यावर भर द्या, अशा शब्दात महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये नगरसेवकांनी पर्यावरण अहवालाबद्दल प्रशासनास धारेवर धरले..महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडून काही दिवसांपूर्वी पर्यावरण अहवाल सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केला होता. संबंधित पर्यावरण अहवालावर मंगळवारी सर्वसाधारण सभेमध्ये चर्चा करण्यात आली. महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सर्वसाधारण सभेत महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी पर्यावरण अहवालाचे सादरीकरण केले. त्यानंतर या अहवालावर नगरसेवकांनी आपली मते मांडली. यावेळी महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम उपस्थित होते..उपमहापौर परशुराम वाडेकर म्हणाले, 'शहरात जल,ध्वनी व वायू प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर होत आहे. ओढे-नाल्यांसह नदीच्या परिसरात बांधकामांना सर्रासपणे परवानगी दिली जात आहे. नद्यांवर पूल बांधले, पण पुलाचे काम करतानाचे बांध, राडारोडा तसाच ठेवण्यात आला. जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये आपल्याही शहराचा समावेश झाला आहे.'पर्यावरण अहवालावर टीका करताना नगरसेवक अरविंद शिंदे म्हणाले, 'महापालिका शहरात निर्माण होणाऱ्या ९९ टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करते, असे सांगते. प्रत्यक्षात शहरात दररोज २३६ एमएलडी इतके सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट नदीमध्ये सोडून नदी प्रदूषित केली जात आहे.मागील पाच वर्षात बांधकाम विभागाने ९८ कोटी चौरस फुट बांधकाम करण्यासाठी परवानग्या दिल्या आहेत. २०२४ पर्यंत ४७ नाले महापालिकेने वळविले आहेत. बेसुमारपणे वृक्षतोड करत आहे.'.नगरसेविका अनिता इंगळे म्हणाल्या, 'धायरी, नांदोशी, किरकटवाडी येथील खाणीमुळे लोकांना प्रदूषित पाणी मिळत आहे. खाणीतील माल वाहून नेणाऱ्या ट्रकमधून धूळ उडत आहे. त्यामुळे लोकांची फुफ्फुसे निकामी होत आहेत. ट्रकमुळे रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे असून ते दुरुस्त केले जात नाहीत. खाणीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण होऊनही त्यांच्यावर कारवाई होत नाही.''शहरात धूळ, धूर व वाहतूक कोंडीमुळे प्रदूषणात वाढ होत आहे. प्रदूषण, लोकसंख्या व वाहतूक कोंडी समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. जागतिक तापमान वाढीचा प्रश्न गंभीर होत आहे, त्याविषयी जागृती झाली पाहिजे.' असे ऐश्वर्या थोरात यांनी सांगितले. तर, अमोल बालवडकर म्हणाले, 'नदीकाठ सुधार प्रकल्प, स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली नदी व शहरातील नैसर्गिक अधिवास संपुष्टात आणून कृत्रिम व्यवस्था निर्माण केली. त्यामुळे शहराचे नैसर्गिक फुफ्फुसे निकामी झाली आहेत.'.'सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते नदीत सोडले जात असल्याने नदी मृतावस्थेत आली आहे. कचरा जाळणे, आरएमसी व स्टोन क्रशर प्लांट, बांधकामे यामुळे हवेची गुणवत्ता ढासळत आहे. शहराची अनियंत्रित वाढ होत असून त्यावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे.' असे हरिदास चरवड यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.