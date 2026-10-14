Graduate Teachers Constituency Election : पदवीधर, शिक्षक निवडणुकीकडे विशेष लक्ष द्या; फडणवीसांच्या नगरसेवक आमदारांना सूचना

पुणे - पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूक आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे. अशा निवडणुकांमध्ये आपण विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जास्तीत जास्त मतदारांना बाहेर काढून मतदान करून घ्यावे. या कामात आळस करू नका, अशी स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना दिली..पुणे पदवीधर मतदारसंघातील भाजप-महायुतीच्या उमेदवार डॉ. स्मिता जाधव आणि शिक्षक मतदारसंघातील उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांच्या प्रचाराच्या नियोजनासाठी फडणवीस यांनी पुणे जिल्ह्यातील नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य आणि अन्य लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेत प्रचाराला गती देण्याचे आवाहन केले.फडणवीस म्हणाले, पुणे पदवीधर मतदारसंघातून यापूर्वी माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नेतृत्व केले आहे. मागील निवडणुकीत पक्षाला पराभवाला सामोरे जावे लागले. मात्र, यंदा पुन्हा मतदारसंघात वर्चस्व मिळविण्याची संधी आहे. भाजपची पुण्यात मोठी ताकद असून, लोकसभा, विधानसभा, महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांतील यशामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे..पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक प्रक्रिया वेगळी असल्याने प्रत्येक मतदाराशी संपर्क साधणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी झोकून देऊन काम करावे आणि जास्तीत जास्त मतदान होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील आमदारांच्या कामकाजाचाही फडणवीस यांनी आढावा घेतला. पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महायुतीच्या उमेदवारांना विजय मिळवून देण्यासाठी सर्वांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले..यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, पिंपरी-चिंचवडचे महापौर रवी लांडगे, भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे, पुणे शहराध्यक्ष धीरज घाटे, पिंपरी-चिंचवड अध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, पुणे ग्रामीण अध्यक्ष शेखर वडणे, उमेदवार डॉ. स्मिता जाधव, कौस्तुभ गावडे यांच्यासह भाजपचे लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते..८० टक्के मतदानासाठी घराघरांत पोहोचापदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी अपेक्षित मतदारनोंदणी झालेली नाही. पण आता जे आपले मतदार आहेत त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करावे. कोल्हापूर, कोकणात भरपूर मतदान होते, पण पुण्यात हे प्रमाण कमी आहे, त्यामुळे यावेळी ८० टक्के मतदान होईल यासाठी सर्व नगरसेवक, आमदारांनी प्रयत्न करावेत. तुमच्या कामावर माझी स्वतंत्र यंत्रणा लक्ष ठेवून आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले..फडणवीस म्हणाले...- तुमच्या निवडणुकीत पक्षाने मोठी ताकद कामाला लावली होती- आता पक्षासाठी तुम्ही तुमची ताकद लावली पाहिजे- पुढील काळात रिपोर्टकार्ड तपासून पद दिले जाणार- विनाकारण कोणत्याही नेत्याच्या मागे न फिरता कामावर लक्ष द्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.