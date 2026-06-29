Raghuvir Khedkar : लोककलावंतांचे जगणे आजही आव्हानात्मक! रघुवीर खेडेकर यांनी व्यक्त केली खंत; पद्मश्री परत करण्याचा इशारा

पुणे - ‘समाजात समरसता वृद्धिंगत करण्यासाठी लोककलावंतांची भूमिका महत्त्वाची असली, तरी प्रत्यक्षात आजही लोककलावंत उपेक्षित जीवन जगत आहेत. लोककलावंतांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी पुढील महिनाभरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत पुन्हा संमेलन आयोजित करण्यात आले नाही, तर पद्मश्री पुरस्कार परत करेन,’ असा इशारा समरसता लोककला संमेलनाचे अध्यक्ष रघुवीर खेडेकर यांनी रविवारी दिला..सांस्कृतिक कार्य विभाग, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आणि समरसता साहित्य परिषद यांच्या वतीने आयोजित पहिल्या समरसता लोककला संमेलनात ते बोलत होते. या वेळी मराठी भाषा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अविनाश आलेगावकर, नंदेश उमप, मंगला बनसोडे, लीला गांधी, जयमाला इनामदार, सुरेखा पुणेकर, छाया व माया खुतेगावकर, स्वागताध्यक्ष धीरज घाटे, समरसता साहित्य परिषदेचे कार्यवाह डॉ. प्रसन्न पाटील आदी उपस्थित होते. या वेळी ज्येष्ठ अभिनेत्री मधू कांबीकर यांच्या वतीने त्यांच्या भगिनी रत्ना कांबीकर यांनी जीवनगौरव पुरस्कार स्वीकारला..खेडेकर म्हणाले, ‘लोककलावंतांकडे आजही गावकुसाबाहेरील घटक म्हणून पाहिले जाते. गावोगावी कला सादर करताना त्यांना अन्याय आणि प्रशासकीय दुर्लक्षाला सामोरे जावे लागते. या समस्या मुख्यमंत्री आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणायच्या होत्या; मात्र त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे निराशा झाली.’ तर, ‘लोककलावंत आपल्या कलेच्या माध्यमातून शतकानुशतके प्रबोधनाचे आणि सलोखा निर्माण करण्याचे कार्य करीत आहेत. मात्र, लोककलावंतांचे स्वतःचे जगणे अजूनही आव्हानात्मक स्वरूपाचे आहे,’ असेही खेडेकर म्हणाले. धनंजय खुडे यांनी प्रास्ताविक केले, तर नीलेश गद्रे यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.