Coronavirus : शिव भोजन केंद्रांवरून फूड पॅकेट थाळी मिळणार

पिंपरी - शहरातील शिव भोजन थाळी केंद्रामधून आता फूड पॅकेट शाळेच्या विक्रीला देखील परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच गरजू व गरीब व्यक्तींपर्यंत जाऊन त्यांना थाळी विक्री करण्याची मुभा केंद्र चालकांना मिळाली आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात एकूण १४ शिव भोजन थाळी केंद्रे आहेत. त्यापैकी, ४ थाळी केंद्रे पिंपरी चिंचवड शहरात आहेत. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आवारातील उपहार गृह, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, आकुर्डी, यशवंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णालय, पिंपरी आणि राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, वल्लभनगर आगार येथे ही केंद्रे सुरू आहेत. सध्याच्या लॉकडाऊन परिस्थितीमुळे थाळीची किंमत आणखी कमी म्हणजे ५ रूपये प्रति थाळी करण्यात आली आहे. या केंद्रांवर यापूर्वी फूड पॅकेट थाळी दिली जात नव्हती. मात्र, आता ही परवानगी केंद्र चालकांना देण्यात आली आहे. परंतु थाळी विक्री करताना केंद्रचालकांनी 'सोशल डिस्टन्सिंग'ची कठोर पणे कार्यवाही करण्याच्या सूचना शहर अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालयाने दिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, गरीब गरजू व्यक्ती केंद्रापर्यंत येण्याची वाट न पहाता त्यांच्या पर्यंत फूड पॅकेट थाळी ची विक्री करण्याचीही मुभा केंद्र चालकांना देण्यात आली आहे. केंद्रचालक सुरेश ढवळे म्हणाले, "माझ्या केंद्राकडून भोसरीतील गरजू लोकांना फूड पॅकेट द्वारे थाळी चे वितरण सुरू झाले आहे. या खेरीज, पालिकेच्या निवारा केंद्रातील लोकांना देखील फूड पॅकेटचे वाटप केले जात आहे."

