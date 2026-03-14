Pune Gas Cylinder Shortage : शहरात खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, चहाची दुकाने बंद; व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या टंचाईमुळे खाऊगल्लीतही शुकशुकाट

पुणे - शहरात गेल्या काही दिवसांपासून निर्माण झालेल्या घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या अघोषित टंचाईचा परिणाम खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर होत असल्याचे दिसून येत आहे. .गॅस उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी स्टॉल आणि छोटी खाद्यपदार्थांची दुकाने तात्पुरती बंद ठेवावी लागत असून, काही ठिकाणी विक्रेत्यांनी मेन्यूमधील पदार्थही कमी केले आहेत. परिणामी संध्याकाळी गजबजणाऱ्या 'खाऊ गल्ली'तही सध्या शुकशुकाट दिसून येत आहे.जंगली महाराज रस्त्यावर असलेले काही खाद्यपदार्थांचे स्टॉल गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून बंद असल्याचे दिसून आले आहे. काही स्टॉलधारकांनी गॅस सिलिंडर उपलब्ध नसल्यामुळे मर्यादित पदार्थ विक्रीस ठेवले आहेत..दुसरीकडे, विद्यार्थी आणि नोकरदारांची नेहमी वर्दळ असणाऱ्या नवी पेठ आणि सदाशिव पेठ भागातील चहाची लहान दुकानेही सिलिंडर न मिळाल्याने बंद करण्यात आली आहेत. गॅस सिलिंडरसाठी वणवण करूनही तो मिळत नसल्याने हतबल झालेल्या दुकानदारांनी चक्क दुकानाबाहेर 'गॅस नसल्याने दुकान बंद' असे फलक लावून संताप व्यक्त केला आहे..खाऊ गल्लीत शुकशुकाटखवय्यांची नेहमीच वर्दळ असणाऱ्या 'खाऊ गल्ली'त या गॅस टंचाईचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडर वेळेवर उपलब्ध न झाल्यामुळे अनेक गाडेचालक, चायनीज विक्रेते, पावभाजी आणि वडापाव विक्रेत्यांना आपले व्यवसाय निम्म्या वेळेतच गुंडाळावे लागत आहेत. खाद्यपदार्थांचा व्यवसाय पूर्णपणे गॅसवर अवलंबून असल्याने, काहींवर काळ्या बाजारातून जादा दराने सिलिंडर विकत घ्यावे लागत आहेत..गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याने आम्ही नाईलाजाने मेन्यूमधील अनेक पदार्थ बनवणे बंद केले आहे. एजन्सीकडून गॅस वेळेवर येत नाही आणि काळाबाजारात घ्यायला परवडत नाही. शेवटी ग्राहकांना माघारी पाठवण्यापेक्षा दुकानाबाहेर गॅस नसल्याचा फलक लावणेच आम्हाला योग्य वाटले.- सचिन जाधव, स्टॉलधारकसकाळपासून संध्याकाळपर्यंत चहाचा व्यवसाय चालतो. पण गॅसच संपल्याने दोन दिवसांपासून टपरी बंद ठेवावी लागली आहे. पोटावरच पाय आल्याने कामगारांचे पगार आणि कुटुंबाचा खर्च कसा चालवायचा? असा प्रश्न समोर उभा आहे.- विनायक जोशी, चहा विक्रेता.गेल्या चार दिवसांपासून व्यावसायिक गॅस सिलिंडर मिळालेला नाही. गॅस सिलिंडर शिवाय आम्ही पदार्थ बनवणार तरी कसे? रोजचा व्यवसाय बुडत असल्याने आमच्यासमोर मोठा आर्थिक प्रश्न उभा राहिला आहे.- रमेश काळे, खाद्यपदार्थ विक्रेता.