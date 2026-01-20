पुणे

Sakal Misal Utsav : पुण्यात ७, ८ फेब्रुवारीला ‘मिसळ उत्सव सीझन-२’

खवय्ये पुणेकरांसाठी ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या वतीने ‘मिसळ उत्सव सीझन-२’ चे दिमाखदार आयोजन.
sakal misal utsav

sakal misal utsav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - कोल्हापूरचा झणझणीत तांबडा रस्सा, नाशिकचा काळा मसाला वा अहिल्यानगरची गावरान चव... अशा राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील अस्सल मिसळींची लज्जत आता पुन्हा एकदा एकाच छताखाली चाखायला मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
festival
Sakal Media Group
Utsav

Related Stories

No stories found.