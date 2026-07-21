पुणे

FMD Viral Diseases : राज्यात लाळ्याखुरकूत रोगप्रतिबंधक लसीकरण मोहीम; १३ ऑगस्टपासून सुरुवात

राज्यातील पशुधनाचे लाळ्याखुरकूत (एफएमडी) या घातक विषाणूजन्य रोगापासून संरक्षण करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत १३ ऑगस्टपासून राज्यभर लाळ्या खुरकूत रोगप्रतिबंधक लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार.
FMD Viral Diseases

FMD Viral Diseases

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - राज्यातील पशुधनाचे लाळ्याखुरकूत (एफएमडी) या घातक विषाणूजन्य रोगापासून संरक्षण करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत १३ ऑगस्टपासून राज्यभर लाळ्या खुरकूत रोगप्रतिबंधक लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत सर्व पशुपालकांनी आपल्या पशुधनाचे शंभर टक्के लसीकरण करून सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

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