FMD Viral Diseases : राज्यात लाळ्याखुरकूत रोगप्रतिबंधक लसीकरण मोहीम; १३ ऑगस्टपासून सुरुवात

पुणे - राज्यातील पशुधनाचे लाळ्याखुरकूत (एफएमडी) या घातक विषाणूजन्य रोगापासून संरक्षण करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत १३ ऑगस्टपासून राज्यभर लाळ्या खुरकूत रोगप्रतिबंधक लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत सर्व पशुपालकांनी आपल्या पशुधनाचे शंभर टक्के लसीकरण करून सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे..लसीकरण परिणामकारक होण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत पशुधनाचे जंतनिर्मूलन करण्यात येत असून आवश्यक औषधांचा पुरवठा संबंधित संस्थांना करण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत सर्व खासगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांनी केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत पशुधनाचे लसीकरण करून त्याची नोंद एनडीएलएम प्रणालीवर केल्यास प्रति पशुधन पाच रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे..प्रत्यक्ष लसीकरण सुरू होण्यापूर्वी सर्व जिल्ह्यांपर्यंत लसींचा साठा वेळेत पोहोचावा, यासाठी शीत साखळीची आवश्यक खबरदारी घेऊन लसींचा पुरवठा करण्यात येत आहे. या मोहिमेसाठी केंद्र शासनाकडून राज्याला उपलब्ध झालेल्या एक कोटी लसमात्रांचे वितरण आयव्हीबीपी संस्थेकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील कोट्यवधी पशुधनाला लाळ्याखुरकूत रोगापासून संरक्षण मिळण्यास मदत होणार असून पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..राज्यातील पशुधन रोगांपासून सुरक्षित ठेवणे आणि पशुपालकांचे आर्थिक नुकसान टाळणे, या उद्देशाने ही मोहीम राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे. पशुवैद्यकीय सेवांसाठी पशुपालकांनी १९६२ या टोल फ्री क्रमांकावर अथवा ९०६३१४२२९९ या व्हॉट्सॲप चॅटबॉट सेवेवर संपर्क साधावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.