पुणे

सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल जोड

सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल जोड
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सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल जोड

हडपसरच्या अमनोरा स्कूलने हडपसरच्या जयवंत पब्लिक स्कूलवर टायब्रेकअखेर ५-३ अशा गोलने मात केली. या सामन्यात दोन्ही संघांतील खेळाडूंनी सुरेख खेळ केला. खेळाच्या आठव्या मिनीटास अमनोरा स्कूलच्या पुरव बजाजने गोल करून संघाला आघाडी मिळवून दिली, परंतु या आघाडीचा आनंद त्यांना फार काळ टिकविता आला नाही. खेळाच्या सतराव्या मिनिटास जयवंत पब्लिक स्कूलच्या अथर्व वाघमारेने गोल करून बरोबरी साधली. त्यानंतर दोन्ही संघांतील खेळाडूंनी गोल करण्याचे जोरदार प्रयत्न केले. परंतु गोल होऊ शकला नाही. नियोजित वेळेत सामना १-१ असा बरोबरीत सुटल्याने घेण्यात आलेल्या टायब्रेकमध्ये अमनोरा स्कूलच्या निलय कारंडे, आरुष गुप्ता ,अथर्व विश्वकर्मा व सक्षम वत्सने गोल केले, तर जयवंत पब्लिक स्कूलकडून आर्यन बाम व अथर्व माळवे हे दोघेच गोल करू शकले.
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