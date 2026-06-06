Nasrapur Crime Case : नसरापूर प्रकरणातील न्यायवैद्यक तज्ज्ञांची साक्ष पूर्ण; सोमवारी उलटतपासणी

पुणे - नसरापूर येथे अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार आणि खून खटल्यात शनिवारी न्यायालयात विविध अहवाल आणि तांत्रिक पुरावे सादर करण्यासाठी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या तज्ज्ञांची साक्ष नोंदवण्यात आली. सरकारी पक्षाकडून न्यायवैद्यक तज्ज्ञांची मुख्य तपासणी पूर्ण करण्यात आली..सुनावणी दरम्यान, तज्ज्ञांनी गुन्ह्याशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचे सीसीटीव्ही फुटेज आणि त्यांच्या तांत्रिक विश्वसनीयतेबाबत म्हणजेच ‘हॅश व्हॅल्यू’ संदर्भातील सबळ पुरावा न्यायालयासमोर सादर केला. तपासादरम्यान पोलिसांनी जमा केलेले महत्त्वाचे सीसीटीव्ही फुटेजेस न्यायवैद्यक तज्ज्ज्ञांनी तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयासमोर सिद्ध केले आहेत. यामुळे तपासातील तांत्रिक पुराव्यांची साखळी कायदेशीररीत्या मजबूत झाली आहे..विशेष सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर यांच्याकडून न्यायवैद्यक तज्ज्ञांची साक्ष आणि मुख्य तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. बचाव पक्षाच्यावतीने या तज्ज्ञांची उलटतपासणी घेतली जाणार आहे. ही उलटतपासणी सोमवारी (ता. ८) होणार आहे. या खटल्यात मूळ फिर्यादी बचाव पक्षातर्फे ॲड. हिंमतराव सूर्यवंशी तर तक्रारदार मुलीच्या कुटुंबातर्फे ॲड. मयूर दोडके आणि ॲड. मनीष पाडेकर काम पाहात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.