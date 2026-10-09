कोपरगाव वाळू तस्कर हल्ला

वन विभागाच्या पथकावर वाळूतस्करांचा हल्ला
शासकीय वाहनाची तोडफोड करून ट्रॅक्टर पळविला
कोपरगाव, ता. ९ ः तालुक्यातील कोळगावथडी येथे वाळूतस्करांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यावर हल्ला केला. शासकीय वाहनाची तोडफोड केली. वाळूचा ट्रॅक्टर पकडल्याच्या रागातून व दोन गटांतील वादातून हा हल्ला करण्यात आला. अहिल्यानगर येथील जिल्हा उपवनसंरक्षक धर्मवीर सालविठ्ठल व विभागीय वन अधिकारी डॉ. अजित साजणे (दक्षता पथक), नाशिक यांच्या आदेशानुसार वनपरिक्षेत्र अधिकारी (संरक्षण, अतिक्रमण व निर्मूलन) दादासाहेब ठकाजी वाघुलकर (वय ४५) यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे.
कोळगावथडी येथील गोदावरी नदीपात्रातून होणाऱ्या वन विभागाच्या राखीव वनामधून अवैध वाळू वाहतुकीवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या अहिल्यानगर येथील वन विभागाच्या फिरत्या पथकावर समूहाने हल्ला केला. वाळू वाहतुकीचा ट्रॅक्टर पकडल्यानंतर वन कर्मचाऱ्यांचा रस्ता अडवून त्यांच्यावर लोखंडी रॉड, लाकडी काठ्या आणि कोयत्यांनी हल्ला केल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. यावेळी शासकीय वाहनाची तोडफोड करून पकडलेला ट्रॅक्टर आणि त्यातील शासनाची एक ब्रास वाळू जबरदस्तीने पळवून नेल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. या प्रकरणी १४ नामनिर्दिष्ट आरोपींसह ३५ ते ४० अनोळखी इसमांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
लेखी ऑनलाइन अर्जाच्या अनुषंगाने वरिष्ठांच्या आदेशाने वन विभागाचे पथक ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रात्री ११.३० वाजता कोळगाव थडी येथील वनक्षेत्र गट क्रमांक २४३ मध्ये चौकशीसाठी गेले होते. यावेळी गोदावरी नदीपात्रातून राखीव वनक्षेत्रात अवैध प्रवेश करून वाळूची साठवणूक व चोरटी वाहतूक केली जात असल्याच्या प्रकरणात ट्रॅक्टर पकडण्यात आला होता. त्यानंतर ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मध्यरात्री एक वाजण्याच्या सुमारास आरोपींनी इतर अनोळखी इसमांसह वन कर्मचाऱ्यांचा रस्ता अडवून त्यांच्यावर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. शासकीय वाहनाची हत्यारांनी तोडफोड करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.
या घटनेचा तपास जिल्हा पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, पोलिस उपविभागीय अधिकारी अमोल भारती यांच्या नेतृत्वाखाली तालुका पोलिस निरीक्षक संभाजी गायकवाड व सहायक पोलिस निरीक्षक धरमसिंग सुंदरडे करीत आहेत.
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