Kothrud News : सेवानिवृत्त एअर व्हाईस मार्शल शरदचंद्र नरेश देशपांडे यांचे निधन

सेवानिवृत्त एअर व्हाईस मार्शल शरदचंद्र नरेश देशपांडे यांचे वृद्धापकाळामुळे वयाच्या ८८ व्या वर्षी झाले निधन.
Former Air Vice Marshal Sharadchandra Naresh Deshpande

कोथरूड - सेवानिवृत्त एअर व्हाईस मार्शल शरदचंद्र नरेश देशपांडे यांचे वृद्धापकाळामुळे वयाच्या ८८ व्या वर्षी शनिवारी निधन झाले. त्यांच्या निधनाने भारतीय वायुदलातील एक शूर व कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी काळाच्या पडद्याआड गेला आहे.

