Kothrud News : सेवानिवृत्त एअर व्हाईस मार्शल शरदचंद्र नरेश देशपांडे यांचे निधन

कोथरूड - सेवानिवृत्त एअर व्हाईस मार्शल शरदचंद्र नरेश देशपांडे यांचे वृद्धापकाळामुळे वयाच्या ८८ व्या वर्षी शनिवारी निधन झाले. त्यांच्या निधनाने भारतीय वायुदलातील एक शूर व कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी काळाच्या पडद्याआड गेला आहे..शरदचंद्र देशपांडे यांचा जन्म अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर तालुक्यातील वडनेरगंगाई या गावात शेतकरी कुटुंबात झाला. हैदराबाद येथील स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेजमध्ये सर्वोत्तम कॅडेट म्हणून त्यांना विशेष ट्रॉफी मिळाली. २४ डिसेंबर १९५७ रोजी फ्लाइंग ऑफिसर म्हणून त्यांनी भारतीय वायुदलात प्रवेश केला..भारत–पाक युद्धकाळात त्यांनी सात वेळा शत्रूच्या प्रदेशात खोलवर जाऊन अत्यंत धाडसाने मोहिमा पूर्ण केल्या. त्यांच्या या अतुलनीय शौर्याची दखल घेऊन भारत सरकारने त्यांना ‘वीर चक्र’ प्रदान करून सन्मानित केले.विदर्भाचे सुपुत्र असलेल्या शरदचंद्र देशपांडे यांचा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या हस्ते अमरावतीकरांनी नागरी सत्कार केला होता. त्यांच्या कुटुंबात देशसेवेची परंपरा असून त्यांचे धाकटे बंधू दिवंगत सुरेंद्र नरेश देशपांडे हे विंग कमांडर पदावरून सेवानिवृत्त झाले होते. तसेच त्यांचे पुतणे कर्नल विक्रम सुरेंद्र देशपांडे (भारतीय लष्कर) व विंग कमांडर विक्रांत सुरेंद्र देशपांडे (भारतीय वायुदल) हे सध्या देशसेवेत कार्यरत आहेत..वायुदलात दीर्घ व गौरवशाली सेवा बजावल्यानंतर ते एअर व्हाईस मार्शल या पदावर असताना जुलै १९९३ मध्ये सेवानिवृत्त झाले. सेवानिवृत्तीनंतर ते कोथरूडच्या नवकेतन सोसायटीमध्ये स्थायिक झाले होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा, मुलगी, नातवंडे तसेच मोठा आप्तपरिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.