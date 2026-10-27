Baramati News : बारामतीचे माजी नगराध्यक्ष जवाहर वाघोलीकर यांचे निधन

बारामती - बारामतीचे माजी नगराध्यक्ष व अनेकांत एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष जवाहर मोतीलाल शहा (वाघोलीकर) (वय 82) यांचे मंगळवारी (ता. 27) अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा नगरसेवक राहुल वाघोलीकर, दोन मुली, नातवंडे असा परिवार आहे. .जवाहर वाघोलीकर यांनी सहा दशकांहून अधिक काळ बारामतीच्या विकासात मोलाचे योगदान दिले. नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक म्हणून त्यांनी शहराच्या विकासासाठी काम केले. अनेकांत एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून शैक्षणिक क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक वाटचालीला बळ मिळाले..बारामती मर्चंट्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष म्हणून त्यांनी व्यापाऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. वीर सावरकर जलतरण तलावाच्या व्यवस्थापनात तसेच विविध सामाजिक, धार्मिक आणि शैक्षणिक संस्थांच्या कार्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. जैन समाजाच्या धार्मिक व सामाजिक उपक्रमांमध्येही त्यांनी मार्गदर्शकाची भूमिका बजावली..ज्येष्ठ नेते शरद पवार व दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विश्वासू सहकारी म्हणूनही त्यांची ओळख होती. विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींशी त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.