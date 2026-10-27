पुणे

Baramati News : बारामतीचे माजी नगराध्यक्ष जवाहर वाघोलीकर यांचे निधन

बारामतीचे माजी नगराध्यक्ष व अनेकांत एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष जवाहर मोतीलाल शहा (वाघोलीकर) यांचे मंगळवारी (ता. 27) निधन झाले.
Former Baramati Municipal Council President Jawahar Wagholikar Passes Away

Former Baramati Municipal Council President Jawahar Wagholikar Passes Away

sakal

मिलिंद संगई
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बारामती - बारामतीचे माजी नगराध्यक्ष व अनेकांत एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष जवाहर मोतीलाल शहा (वाघोलीकर) (वय 82) यांचे मंगळवारी (ता. 27) अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा नगरसेवक राहुल वाघोलीकर, दोन मुली, नातवंडे असा परिवार आहे.

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