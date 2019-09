एस. एस. विर्क यांचे उद्या पुण्यात व्याख्यान

पुणे - ‘सकाळ साप्ताहिक’च्या ३३ व्या वर्धापन दिनानिमित्त बुधवारी (ता. २) महाराष्ट्र व पंजाब राज्याचे निवृत्त पोलिस महासंचालक एस. एस. विर्क यांचे व्याख्यान होणार आहे. ‘अंतर्गत सुरक्षा- सद्यःस्थिती आणि आव्हाने’ या विषयावर ते बोलणार आहेत. हा कार्यक्रम बालगंधर्व रंगमंदिर येथे सायंकाळी सहा वाजता होणार असून, तो सर्वांसाठी विनामूल्य खुला आहे. पोलिस दलातील अत्यंत धाडसी आणि अभ्यासू अधिकारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विर्क यांनी जानेवारी १९७२ मध्ये नाशिक जिल्ह्यातून कारकिर्दीस सुरवात केली. १९८४ मध्ये त्यांना प्रतिनियुक्तीवर पंजाबमध्ये पाठवण्यात आले. पंजाबमध्ये विर्क यांनी वरिष्ठ जिल्हा पोलिस अधीक्षक, केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे उपमहासंचालक म्हणून कार्यभार सांभाळला. त्यानंतर त्यांनी पंजाबचे पोलिस महासंचालकपदही भूषविले. विर्क सध्या ‘सकाळ’च्या सप्तरंग पुरवणीत पोलिसदलातील त्यांच्या अनुभवांवर आधारित लेखमाला लिहीत आहेत.

