Madan Bafna : माजी मंत्री मदन बाफना कालवश; पुण्यात हृदयविकाराने निधन

वडगाव मावळ - महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री व मावळ तालुक्यातील ज्येष्ठ व प्रभावशाली नेते मदन हरकचंद बाफना (वय-८७ वर्षे) यांचे सोमवारी पुण्यात हृदयविकाराने निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा, चार मुली, पाच भाऊ, बहीण असा परिवार आहे. त्यांच्यावर मंगळवारी (ता. १५) दुपारी चार वाजता वडगाव येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे..बाफना यांना रविवारी सकाळी अस्वस्थ वाटत असल्याने पुण्यातील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. उपचार सुरु असतानाच त्यांना सोमवारी सकाळी हृदय विकाराचा झटका आला व त्यातच त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांचे पार्थिव मंगळवारी सकाळी दहा वाजता वडगाव येथील हरकचंद रायचंद बाफना डी एड कॉलेजमध्ये अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार असून सायंकाळी चार वाजता अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत..पंचावन्न वर्षांची राजकीय कारकिर्द -बाफना गेल्या ५५ वर्षांहून अधिक काळ मावळच्या राजकीय क्षेत्रात कार्यरत होते. माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतदादा पाटील व शरद पवार यांच्यासोबत त्यांनी अनेक वर्षे काम केले. १९६७ मध्ये एल एल बी चे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर काही वर्षे त्यांनी वडगाव व पुणे न्यायालयात वकिली व्यवसाय केला. सार्वजनिक जीवनातही ते सक्रीय झाले.१९७७ मध्ये जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून आल्यानंतर मावळ पंचायत समितीचे सभापतीपद भूषविले. १९८५ व १९९० मध्ये ते मावळ विधानसभा मतदार संघातून विजयी झाले व दहा वर्षे आमदार म्हणून त्यांनी मावळ तालुक्याचे प्रतिनिधित्व केले..१९८५ च्या निवडणुकीत सबका अपना, मदन बाफना ही घोषणा अतिशय लोकप्रिय ठरली. १९८९ मध्ये त्यांना राज्याच्या मंत्रिमंडळात प्रथम संधी मिळाली. त्यांच्याकडे महसूल व नगरविकास खात्याची जबाबदारी देण्यात आली. त्यांच्या रुपाने मावळ तालुक्याला इतिहासात प्रथमच मंत्रिपद मिळाले. त्यामुळे तालुक्यात मोठा जल्लोष साजरा झाला होता.१९९० मध्ये मावळमधून पुन्हा विजयी झाल्यानंतर त्यांचाकडे विधी, न्याय व अर्थ खात्याच्या राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी मिळाली होती. १९९५ मध्ये सलग तिसऱ्यांदा त्यांनी विधानसभेची निवडणूक लढवली मात्र या निवडणुकीत स्व.रूपलेखा ढोरे यांच्याकडून त्यांना हार पत्करावी लागली..२००४ मध्येही त्यांनी निवडणूक लढवली मात्र तिरंगी लढतीत स्व. दिगंबर भेगडे यांनी त्यांचा पराभव केला. काँग्रेस पक्षातून आपली राजकीय कारकिर्द सुरू करणाऱ्या बाफना यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर लागलीच शरद पवार यांच्या सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला व पक्षाच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक म्हणून सक्रीय राहिले.अजित पवार यांचा गट वेगळा झाल्यानंतरही त्यांनी शरद पवार यांनाच साथ देण्याचा निर्णय घेतला. बाफना यांनी श्री संत तुकाराम शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या माध्यमातून तालुक्यात डी एड व बी एड कॉलेजही सुरू केले. बाफना यांचा मावळ तालुक्यातील राजकीय क्षेत्रावर मोठा प्रभाव राहिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.