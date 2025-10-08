पुणे

Katraj News : माजी क्रीडा राज्यमंत्री शामराव आष्टेकर यांचे निधन

सकाळ वृत्तसेवा
कात्रज - कराड उत्तरचे माजी आमदार आणि महाराष्ट्राचे माजी क्रीडा राज्यमंत्री शामराव बाळकृष्ण आष्टेकर (वय ९१) यांचे बुधवारी (ता. ०८) सकाळी निधन झाले. पुण्यातील बिबवेवाडी परिसरातील कपिल उपवन सोसायटी येथे ते वास्तव्यास होते.

