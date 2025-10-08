Katraj News : माजी क्रीडा राज्यमंत्री शामराव आष्टेकर यांचे निधन

कात्रज - कराड उत्तरचे माजी आमदार आणि महाराष्ट्राचे माजी क्रीडा राज्यमंत्री शामराव बाळकृष्ण आष्टेकर (वय ९१) यांचे बुधवारी (ता. ०८) सकाळी निधन झाले. पुण्यातील बिबवेवाडी परिसरातील कपिल उपवन सोसायटी येथे ते वास्तव्यास होते..आष्टेकर यांचा जन्म २ ऑगस्ट १९३४ रोजी कराड येथे झाला. टिळक हायस्कूल, कराड येथून त्यांनी शिक्षण घेतले. तरुण वयातच सार्वजनिक जीवनात प्रवेश करून १० वर्षे कराड नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम पाहिले..१९८५ साली प्रथमच आमदार म्हणून निवडून आले आणि सलग दोन कार्यकाळ त्यांनी कराड उत्तर विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी ९ वर्षे क्रीडा, सांस्कृतिक व उद्योग विभागाचे राज्यमंत्रीपद भूषविले. कराड तालुक्यातून विधानसभेवर मिळालेले हे पहिले मंत्रीपद मानले जाते. त्यांनी सातारा आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपदही भूषविले..आष्टेकर यांनी महाराष्ट्रातील क्रीडा क्षेत्राच्या उभारणीत अमूल्य योगदान दिले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली, पुण्यातील बालेवाडी आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संकुलाची उभारणी साकारली..ते महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन, भारतीय ऑलिम्पिक संघटना, महाराष्ट्र कबड्डी असोसिएशन अशा अनेक क्रीडा संघटनांशी संलग्न होते. तळबीड एमआयडीसी स्थापन करण्याचे स्वप्न त्यांनी साकार केले. कराड प्रीतीसंगम परिसरात उद्योगांचा पाया रचून स्थानिक युवकांसाठी रोजगारनिर्मितीचे नवे मार्ग खुले केल्याचे सांगितले जाते.सुरुवातीला पुरोगामी लोकशाही दलात आणि नंतर काँग्रेसमध्ये त्यांनी ज्येष्ठ नेते शरदचंद्र पवार यांच्या सोबत निष्ठेने काम केले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा व एक मुलगी असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.