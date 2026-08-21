MLA Dilip Mohite : उद्योगखाते उदय सामंत यांचा भाऊ चालवितो; माजी आमदार दिलीप मोहिते यांचा आरोप

चाकण - जिल्हा परिषद सदस्य गणेश बोत्रे यांनी चाकण वाहतूक कोंडी समस्या व इतर मागण्या संदर्भात गेल्या चार दिवसापासून उपोषण सुरू केले होते. ते उपोषण प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आले. प्रशासनाकडून कार्यवाही झाली नाही तर पुन्हा रस्त्यावर उतरणार असा कडक इशारा उपोषण कर्ते गणेश बोत्रे यांनी दिला आहे..येत्या सात दिवसांत अतिक्रमण काढण्याचे व खड्डे भरण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले. जिल्हापरिषद सदस्य गणेश बोत्रे यांनी खालुंब्रे, ता. खेड येथील एचपी चौकात दोन दिवस साखळी उपोषण आणि त्यानंतर आमरण उपोषण सुरू केले होते. चार दिवस उपोषण सुरू होते. एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, प्रांताधिकारी अनिल दौंडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपोषणस्थळी आले होते. त्यांनी गणेश बोत्रे यांची मनधरणी केली. चर्चेनंतर गणेश बोत्रे यांनी उपोषण मागे घेतले..या उपोषणाला विविध पक्षाचे राजकीय पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, स्थानिक नागरिक, कामगारांचा, महिला, विद्यार्थी यांचा पाठिंबा होता. यावेळी माजी आमदार दिलीप मोहिते यांनी प्रशासनावर कडाडून टीका केली. माजी आमदार मोहिते यांनी भाषणात सांगितले की, 'उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आम्हाला विश्वासात घेतले नाही. उद्योग मंत्रांनी बैठकीला बोलविले नाही. मुख्यमंत्र्या इतके अधिकार उपमुख्यमंत्र्यांना नाही..मुख्यमंत्र्यांशी बोलून निर्णय घ्यावे लागतील. काही धोरण राज्य पातळीवर घ्यायला पाहिजेत. स्व. अजितदादानी पाहणी केली बैठका घेतल्या त्यांच्या निधनानंतर काहीच प्रश्न सोडविले गेले नाही. रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी मिळालेले दहा कोटी रुपये कुठे खड्ड्यात गेले. दोन वर्ष झाले तळवडे ते सँनी इंडिया कंपनी काँक्रीटीकरण का होत नाही. एका खिडकीखाली कामे का येत नाही. माजी उद्योगमंत्री देसाई यांनी त्यांच्या उद्योग खात्याचे काम स्वतः चालविले नाही. त्यांच्या मुलाने चालविले..उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे काम त्याच्या भावांनी चालविले आहे. उद्योगमंत्र्यांनी येथे अनेक घोषणा केल्या. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी टीका करताना मुक्ताफळे वाहिली. ती चुकीची आहे. शरद पवार साहेबांनी कामे केली.अजितदादानी काय काम केले. चुलत्या, पुतण्याने वाटोळे केले. राष्ट्रवादीने वाटोळे केले. अशी मुक्ताफळे काही कार्यकर्त्यांनी वाहिली.परंतु राष्ट्रवादीने जे काम केले ते कोणीच केले नाही. गणेश बोत्रे यांनी आंदोलन केले त्यांच्या पाठीमागे आम्ही आहोत. १० कोटी रुपये खड्डे बुजवण्यासाठी लागतात का? असा सवाल उपस्थित केला. तसेच पूर्वी उद्योग खाते देसाई यांच्या मुलाने आणि आता उदय सामंत यांचे खाते त्यांचा भाऊ चालवत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला..गणेश बोत्रे यांची मनधरणी करण्यासाठी माजी आमदार दिलीप मोहिते, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र कोरेकर,सभापती दीपाली हुलावळे, सभापती जितेंद्र बढेकर, समीर सुपे, राजाभाऊ थोरात, माजी सभापती शरद बुट्टेपाटील, अंकुश राक्षे, दत्तात्रेय भेगडे, माजी तालुकाध्यक्ष कैलास सांडभोर, बाजार समिती उपसभापती रंजित गाडे, उद्योजक विजय बोत्रे, मनोज खांडेभराड, विशाल पऱ्हाड, सुनील कड आदी व इतर उपस्थित होते. जिल्हा परिषद सदस्य गणेश बोत्रे यांनी विचार व्यक्त करून हा लढा आश्वासने पूर्ण झाली नाही तर सुरू राहील असे सांगितले. सूत्रसंचालन संदीप बोत्रे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.