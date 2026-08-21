पुणे

MLA Dilip Mohite : उद्योगखाते उदय सामंत यांचा भाऊ चालवितो; माजी आमदार दिलीप मोहिते यांचा आरोप

जिल्हा परिषद सदस्य गणेश बोत्रे यांनी चाकण वाहतूक कोंडी समस्या व इतर मागण्या संदर्भात गेल्या चार दिवसापासून उपोषण सुरू केले होते.
Former MLA Dilip Mohite Patil

Former MLA Dilip Mohite Patil

sakal

हरिदास कड
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चाकण - जिल्हा परिषद सदस्य गणेश बोत्रे यांनी चाकण वाहतूक कोंडी समस्या व इतर मागण्या संदर्भात गेल्या चार दिवसापासून उपोषण सुरू केले होते. ते उपोषण प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आले. प्रशासनाकडून कार्यवाही झाली नाही तर पुन्हा रस्त्यावर उतरणार असा कडक इशारा उपोषण कर्ते गणेश बोत्रे यांनी दिला आहे.

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