शरद पवारांचे कट्टर विरोधक संभाजीराव काकडे यांचे निधन

पुणे : जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, सहकार तज्ज्ञ माजी खासदार संभाजीराव काकडे (Sambhajirao Kakade) यांचे वृद्धापकाळाने निधन झाले. ते 89 वर्षांचे होते. त्यांच्यामागे पत्नी, 3 मुले असा परिवार आहे. ते बारामती येथील निंबूत गावातील सधन शेतकरी कुटुंबातील होते. (Former MP Sambhajirao Kakade passes away at 89)

बारामती लोकसभा मतदारसंघातून ते दोन वेळा खासदार म्हणून निवडून आले होते. त्यापूर्वी आमदार म्हणून त्यांनी जनसेवा केली. जनता पक्ष आणि समाजवादी चळवळीचे ते बिनीचे शिलेदार होते. प्रदेश जनता दलाचे ते अध्यक्ष होते. पुणे जिल्ह्यातील आदिवासींसाठी त्यांनी हिरडा उत्पादक संघाची स्थापना केली होती. साखर कारखाना आणि तत्सम सहकार क्षेत्रात त्यांनी भरीव योगदान दिले होते.

1978 तसेच 1982 साली ते बारामती लोकसभा मतदासंघातून लोकसभेवर निवडून गेले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्याकाळी संभाजीराव काकडे हे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे कट्टर विरोधक मानले जात असत. कार्यकर्त्यांमध्ये 'लाला' या नावाने लोकप्रिय असलेले संभाजीराव हे गेली काही वर्षे राजकीय घडामोडींपासून अलिप्त होते, मात्र त्यांचे राजकीय घटना घडामोडीवर बारकाईने लक्ष असायचे. सल्लामसलतीसाठी आणि त्यांचे अनुभवाचे बोल ऐकण्यासाठी विविध राजकीय पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते त्याच्याकडे आवर्जून येत असत.

बारामती तालुक्‍यातील काकडे घराणे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक मातब्बर घराणे मानले जाते. संभाजीराव यांनी राज्यस्तरावर आपल्या नेतृत्वाचा ठसा उमटवत अनेक कार्यकर्ते घडविले आहेत. माजी मंत्री बबनराव पाचपुते, बबनराव ढाकणे, कै. किसनराव बानखेले, संभाजीराव पवार आदींचा यात समावेश आहे.

संभाजीराव हे पहिल्यांदा 1971 मध्ये विधान परिषदेच्या माध्यमातून पहिल्यांदा आमदार झाले. त्यावेळचे कॉंग्रेसचे मातब्बर रंगराव पाटील यांचा त्यांनी पराभव केला होता. ही निवडणूक काकडे यांनी अपक्ष म्हणून लढविली होती. यशवंतराव चव्हाण यांनी रंगराव पाटील यांच्यासाठी प्रयत्न करूनही काकडे त्यावेळी निवडून आले होते.

