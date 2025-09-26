पुणे

Pune News : माजी पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष जालिंदर कामठे यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश

पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष व वसंतदादा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष जालिंदर कामठे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला.
jalinder kamthe and ajit pawar

jalinder kamthe and ajit pawar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोंढवा - पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष व वसंतदादा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष जालिंदर कामठे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. पुण्यातील राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडला. कामठे यांच्या प्रवेशामुळे पुरंदरसोबतच पुणे शहरातील कोंढवा परिसरात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे बळ अधिक वाढेल, असे पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
pune
NCP
ZP
Kondhwa
Former Chairman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com