Pune Crime : लाखोंचे दागिने, रोकड घेऊन पसार झालेल्या चौघांना अटक

पुणे - सराफा व्यावसायिकाने कामानिमित्त दिलेली २८ लाख रुपयांची रोकड आणि सोन्याचे दागिने घेऊन पसार झालेल्या कामगारासह त्याच्या तीन साथीदारांना खडक पोलिसांनी उत्तर प्रदेशातून अटक केली. आरोपींकडून २६ लाख ३३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..विशाल सत्यपाल चौहान (वय-२०), विकासकुमार रामबीरसिंग जाधोन (वय-२९), बिनेश सत्यपालसिंग चौहान (वय-२७, तिघे रा. मिसाकल, जि. एटा, उत्तर प्रदेश) आणि बृजेश सुरेंद्रसिंग चौहान (वय-१९, रा. विजयनगर नरदोली, जि. कासगंज, उत्तर प्रदेश) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत.पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी सराफा व्यावसायिक यांनी त्यांचा कामगार विशाल चौहान याच्याकडे २८ लाख रुपये आणि सोन्या-चांदीचे दागिने असलेली बॅग मुंबईतील कार्यालयात पोहोचविण्यासाठी दिली होती. मात्र, विशालने ती बॅग मुंबईत न पोहोचवता मध्येच उतरून पोबारा केला. याप्रकरणी खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक धनंजय पिंगळे यांच्या तपास पथकातील सहाय्यक निरीक्षक प्रसन्न जऱ्हाड, पोलिस कर्मचारी विनोद शिंदे, हेमंत पेरणे, मयूर भोसले, सैफ नदाफ, नीलेश साबळे, विकास पांडुळे यांनी उत्तर प्रदेश, नोएडा आणि डेहराडून येथे आरोपींचा शोध घेतला. सुमारे २५ दिवस दहा हजार किलोमीटरहून अधिक प्रवास केल्यानंतर आरोपी उत्तर प्रदेशातील एटा, कासगंज जिल्ह्यांत लपून बसल्याची माहिती पथकाला मिळाली. स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने सापळा रचून आरोपींना ताब्यात घेतले..पोलिसांनी विकासकुमार जाधोन याच्या घरातून १७ लाख रुपये किमतीची सोन्याची बिस्किटे, तर बृजेश चौहान याच्या घरातून सात लाखांची रोकड असा एकूण २६ लाख ३३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले, सहाय्यक आयुक्त सचिन हिरे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक धनंजय पिंगळे, पोलिस निरीक्षक शर्मिला सुतार आणि समाधान पवार यांच्या सूचनेनुसार पोलिस उपनिरीक्षक महेंद्र कांबळे, राहुल मखरे, अमित जमदाडे, उमेश मठपती, संतोष साबळे आणि सागर कुडले यांच्यासह पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.