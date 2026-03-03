Pune Crime : वाढदिवसासाठी प्रवाशाकडून खंडणी मागणाऱ्या चौघांना अटक

पुणे - वाढदिवस साजरा करण्यासाठी रिक्षामधील प्रवाशाला मारहाण करत त्याच्या पत्नीमार्फत २५ हजार रुपये ऑनलाइन खंडणी उकळल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी बंडगार्डन पोलिसांनी चौघा आरोपींना अटक केली आहे. .गणेश अण्णा जगधने (वय-२९), अमोल उत्तम गायकवाड (वय-३२), अतुल रवींद्र गायकवाड (वय-३८) आणि संतोष राधाकिशन सरोदे (वय-३१, सर्व रा. डायस प्लॉट, गुलटेकडी) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत..याबाबत जहाँगिरपूर (बिहार) येथील व्यक्तीने फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी आणि त्यांचा मित्र पुणे रेल्वे स्थानक परिसरातून निघाले असता, आरोपी रिक्षाचालक जगधने आणि त्याच्या साथीदारांनी त्यांना अडवले. वाढदिवस साजरा करण्यासाठी पैशांची मागणी करत त्यांनी फिर्यादीच्या मित्राला मारहाण केली. त्यानंतर त्याच्या पत्नीकडून ऑनलाइन २५ हजार रुपये मागवून घेतले. पैसे मिळाल्यानंतर आरोपी रिक्षासह पसार झाले..या घटनेनंतर बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष पांढरे, पोलिस उपनिरीक्षक धीरज गुप्ता, पोलिस अंमलदार प्रदीप शितोळे आणि पथकाने सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींचा शोध घेत त्यांना ताब्यात घेतले. तपासादरम्यान आरोपींकडून गुन्ह्यात वापरलेली रिक्षा आणि खंडणीतील १० हजार रुपये जप्त करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.