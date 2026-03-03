पुणे

Pune Crime : वाढदिवसासाठी प्रवाशाकडून खंडणी मागणाऱ्या चौघांना अटक

वाढदिवस साजरा करण्यासाठी रिक्षामधील प्रवाशाला मारहाण करत त्याच्या पत्नीमार्फत २५ हजार रुपये ऑनलाइन खंडणी उकळल्याचा प्रकार आला उघडकीस.
Crime

Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - वाढदिवस साजरा करण्यासाठी रिक्षामधील प्रवाशाला मारहाण करत त्याच्या पत्नीमार्फत २५ हजार रुपये ऑनलाइन खंडणी उकळल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी बंडगार्डन पोलिसांनी चौघा आरोपींना अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
Funding
Arrested
ransom
Accused
Extorting
birthday celebration

Related Stories

No stories found.