जुन्नरमधील बिबट्यांना लागलीये हे खाण्याची चटक...

आळेफाटा (पुणे) : राजुरी (ता. जुन्नर) परिसरात गेल्या चार दिवसांपासून बिबट्याचे शेतकऱ्यांच्या पाळीव जनावरांवर हल्ल्यांचे सत्र सुरू असून, गेल्या सोमवारपासून (ता. 16) चार दिवसांत बिबट्याच्या हल्ल्यात गायींची चार लहान वासरे व मेंढ्यांची 2 कोकरे ठार झाली. राजुरी येथे डौलेमळा परिसरात गुरुवारी (ता. 19) दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास बिबट्याच्या हल्ल्यात एक गायीचे वासरू जागेवरच ठार झाले. डौलेमळा परिसरात लक्ष्मण कमलाकर डौले यांनी घरापासून जवळच सुमारे दीड ते दोन वर्षे वयाचे वासरू बांधले होते. तेथून जवळच आपल्या शेतात ते काम करत होते. या वेळी बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात वासरू जागेवरच ठार झाले. राजुरी येथील उंचखडक परिसरात बुधवारी (ता. 18) पहाटेच्या सुमारास निवृत्ती बजाबा कणसे यांची एक वर्ष वयाची देशी कालवड बिबट्याच्या हल्ल्यात ठार झाली. तसेच, गोगडीमळा परिसरात मुख्तार कासम पटेल यांची एक संकरित कालवड बिबट्याच्या हल्ल्यात ठार झाल्याचे वनविभागाचे वनरक्षक जे. बी. सानप यांनी सांगितले. तसेच, मंगळवारी (ता. 17) पहाटे डोबी (चीनदरा) परिसरात बाबाजी शिवाजी गुळवे यांचे सुमारे सात महिने वयाचे एक कोकरू बिबट्याच्या हल्ल्यात जागीच ठार झाले, तर दुसरे कोकरू बिबट्याने ओढून नेले. तसेच, सोमवारी (ता. 16) पहाटेच्या सुमारास उंचखडक परिसरात सीताराम आनंदा शेटे यांचे देशी गायीचे एक लहान वासरू बिबट्याच्या हल्ल्यात ठार झाले. पिंजरा लावण्याची मागणी राजुरी परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून बिबट्याचा वावर असून, वनविभागाने तातडीने पिंजरा लावून बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी परिसरातील ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.

