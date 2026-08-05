पुणे

वाई भात पुर्नेलागण

वाई भात पुर्नेलागण
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चारसूत्री पद्धतीने भातलावणी

मेणवलीत प्रात्यक्षिक; शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन

वाई, ता. ५ : मेणवली (ता. वाई) येथील प्रगतशील शेतकरी मारुती काटे यांच्या शेतावर २५ बाय १५ सेंटीमीटर अंतरावर चारसूत्री पद्धतीने भातलावणीचे प्रात्यक्षिक करण्यात आले.
प्रात्यक्षिकादरम्यान तालुका कृषी अधिकारी हरिश्चंद्र धुमाळ यांनी चारसूत्री पद्धतीने भातलावणीचे फायदे, कमी खर्चात अधिक उत्पादन मिळविण्याचे तंत्र, तसेच युरिया ब्रिकेटचा योग्य वेळेत व योग्य पद्धतीने वापर केल्यास खतांचा कार्यक्षम उपयोग होऊन उत्पादनात वाढ कशी साधता येते, याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
यावेळी उपकृषी अधिकारी सचिन पवार, रेवती जाधव, मेणवली मंडळातील सहाय्यक कृषी अधिकारी उपस्थित होते. सहायक कृषी अधिकारी प्रीती भोसले यांनी प्रात्यक्षिकाचे नियोजन केले. उपस्थित शेतकऱ्यांनी चारसूत्री पद्धतीचा अवलंब करून कमी खर्चात अधिक उत्पादन घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

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मेणवली ः चारसूत्री पद्धतीने भातलावणीच्या प्रात्यक्षिकप्रसंगी हरिश्चंद्र धुमाळ, मारुती काटे, सचिन पवार, रेवती जाधव आदी.

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