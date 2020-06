वाघोलीत दोन दिवसात 'एवढ्या' रुग्णांची भर

वाघोली (पुणे) : दोन दिवसात वाघोलीत चार पॉझिटिव्ह रुग्णांची भर पडली. 26, 37, 50 व 80 वर्षीय वृद्धाचा यामध्ये समावेश आहे. चारही जणांची प्रकृती स्थिर आहे. रायसोनी कॉलेज रोड परिसरात एका सोसायटी मधील एका 26 वर्षीय तरुण व त्याचे 80 वर्षीय आजोबा तर लोहगाव चौकातील एका सोसायटी मधील 50 वर्षीय व्यक्तीला कोरोनाची बाधा झाली आहे. 50 वर्षीय व्यक्ती आठ दिवसापूर्वी मुंबई येथून आली होती. लक्षणे जाणवू लागल्याने कोरोनाची टेस्ट केली असता पॉझिटिव्ह आली. त्यांना उपचारासाठी वाघोली येथील आयुर्वेदिक कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. या व्यक्तीच्या संपर्कातील व्यक्तींची टेस्ट केली असता त्यांची टेस्ट निगेटिव्ह आली. सलून दुकाने सुरु करण्याची परवानगी द्या; अन्यथा... रायसोनी कॉलेज समोरील 26 वर्षीय तरुण भोसरी येथील कंपनीत काम करीत होता. काही दिवसांपूर्वी लक्षणे जाणवू लागल्याने कोरोनाची टेस्ट केली असता पॉझिटिव्ह आली. तरुणाच्या संपर्कात असणाऱ्या आजोबांची कोरोनाची टेस्ट केली असता तेही पॉझिटीव्ह निघाले. दोघांनाही उपचारासाठी खाजगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. वाघोली-लोहगाव रोडवरील एका सोसाटीमध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या एका 37 वर्षीय व्यक्तीला कोरोनाची बाधा झाली आहे. सदरचा व्यक्ती मालदीव येथून पुणे येथे आला असता विमानतळावरून त्याला हॉटेल मध्ये क्वारंटाईन आले होते. त्याची कोरोनाची टेस्ट करण्यात आली. त्याचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. या व्यक्तीचा वाघोली परिसराशी संबंध आलेला नाही. त्याच्यावर बालेवाडी येथे उपचार सुरु आहेत. कोरोना रुग्ण सापडलेल्या तिन्ही ठिकाणी ग्रामपंचायतीच्या वतीने औषध फवारणी करण्यात आली आहे. वाघोलीमध्ये आत्तापर्यंत एकूण 22 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत, यापैकी 17 रुग्ण ठणठणीत बरे होऊन घरी परतले आहेत तर 5 रुग्ण अॅक्टिव्ह आहेत. नागरिकांनी काळजी घ्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा वाघोलीत रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता शुक्रवारी व्यापाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. यामध्ये दुकानांची वेळ सकाळी नऊ ते सायंकाळ 5 पर्यंत करण्यात आली. व्यापाऱ्यांनी ग्राहकांची गर्दी होऊ नये याची काळजी घ्यावी. ग्राहकाला मास्क बंधनकारक करावे. दुकाने निर्जंतुक करावे असे आवाहन करण्यात आले. या प्रसंगी ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी, आजी माजी सदस्य, व्यापारी आदी उपस्थित होते. ग्रामपंचायत समोरील मैदानात सोशल डिस्टन्सिंग राखत बैठक घेण्यात आली.



