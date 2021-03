तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षाला मारहाण करणे पडले महागात; चाैघांना पोलिस कोठडी

कुरकुंभ : कुरकुंभ (ता. दौंड) येथे मळद महात्मा गांधी तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्ष व आणखी एकाला बेदम मारहाण केल्याप्रकरणी नऊ जणांविरूध गुन्हा दाखल केला. मात्र त्यापैकी चार आरोपींना अटक करून न्यायालयात हजर केले असता त्यांना पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा दौंड तालुक्यातील मळद तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष संपत मारूती शेलार व त्यांचे नातेवाईक बाळकृष्ण रघुनाथ गिरमे यांना 23 फेब्रुवारी 2021 रोजी रात्री पाईप, लाकडी दंडुके इत्यादी बेदम मारहाण केली होती. त्यामध्ये दोघेही गंभीर जखमी झाले होते. याप्रकरणी संपत शेलार यांच्या फिर्यादीवरून नऊ जणांविरूध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यापैकी चंद्रकांत साधू हिवरकर ( रा. शिर्सुफळ, ता. बारामती) , सुनील मुरलीधर जाधव (रा. गुजुबावी, ता. बारामती.), मोहन संजय भागवत (रा. पाटस, ता. दौंड), गहिनाथ बबन माने (रा. गिरीम, ता. दौंड) या चार आरोपींना अटक करण्यात आली. तर पाच आरोपी अजूनही फरारी आहेत. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अटक केलेल्या चारही आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना दोन दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले अशी माहिती ठाणे अंमलदार मारूती हिरवे यांनी दिली. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक नारायण पवार यांच्या मार्गदर्शनाखालील उपनिरीक्षक भगवान पालवे करीत आहेत. (संपादन : सागर डी. शेलार)

Web Title: four persons have been remanded in police custody in connection with the beating of the chairman of a dispute-free committee