पुणे

Pune Crime : व्यापाऱ्यांशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी चार पोलिस निलंबित

‘आम्ही पोलिस आहोत; आमचे कोणी काहीही करू शकत नाही. आमच्याकडे पैसे मागितल्यास तुम्हाला हद्दीत व्यवसाय करू देणार नाही,’
police suspended

police suspended

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - ‘आम्ही पोलिस आहोत; आमचे कोणी काहीही करू शकत नाही’ अशा उर्मट शब्दांत व्यापाऱ्यांशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी गुन्हे शाखेतील चार पोलिस अंमलदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे हे चौघेही विश्रांतवाडी परिसरात ‘कॉप्स २४ बीट मार्शल’ म्हणून कार्यरत होते. गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे यांनी ही कारवाई केली.

Loading content, please wait...
police
crime
Traders
suspension

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com