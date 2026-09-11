पुणे

Pune Fraud News : आजार बरा करण्‍याच्‍या बहाण्‍याने भोंदू महिलेने उकळले ४५ हजार; बिबवेवाडीतील भोंदू मोनाली विधातेविरुद्ध गुन्हा दाखल

४५ हजार रुपयांची फसवणूक केल्या प्रकरणी बिबवेवाडी परिसरातील भोंदू महिला मोनाली विधाते हिच्यासह ५ साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल.
Monali Vidhate

Monali Vidhate

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - आजारपण तसेच कौटुंबिक अडचणी दूर करण्याच्या आमिषाने एका व्‍यक्‍तीकडून ४५ हजार रुपयांची फसवणूक केल्या प्रकरणी बिबवेवाडी परिसरातील भोंदू महिला मोनाली विधाते हिच्यासह ५ साथीदारांविरुद्ध बिबवेवाडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. फसवणूक, तसेच महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट, अघोरी प्रथा, जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

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