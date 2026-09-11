पुणे - आजारपण तसेच कौटुंबिक अडचणी दूर करण्याच्या आमिषाने एका व्यक्तीकडून ४५ हजार रुपयांची फसवणूक केल्या प्रकरणी बिबवेवाडी परिसरातील भोंदू महिला मोनाली विधाते हिच्यासह ५ साथीदारांविरुद्ध बिबवेवाडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. फसवणूक, तसेच महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट, अघोरी प्रथा, जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. .याबाबत सोलापूर, टेंभूर्णी येथील एका ४७ वर्षीय बांधकाम ठेकेदार व्यावसायिकाने तक्रार दिली आहे. त्यानुसार, मोनाली विधाते, कृष्णा विधाते (दोघे रा. सुखसागरनगर, कात्रज), तसेच मोनालीचा भाऊ मयूर, अशोक बनकर, मंजू कौर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारदाराने समाज माध्यमावर ‘गुरुवर्य मोनाली आई विधाते’ या पेजवर चित्रफीत पाहिली होती. या चित्रफितीत कौटुंबिक अडचणी, पीडा दूर करण्याचे आमिष दाखविण्यात आले होते. अशा प्रकारच्या अनेक चित्रफिती विधातेने प्रसारित केल्या होत्या..तक्रारदार हे डिसेंबर २०२५ मध्ये तिच्या संपर्कात आले. कौटुंबिक अडचणी दूर करण्याच्या आमिषाने मोनाली विधाते हिने तक्रारदाराला हळदी-कुंकू, बाहुली, दोर पाठवून दिला. त्यावरही फरक न पडल्याने तिने तक्रारदाराला बिबवेवाडीतील सुखसागरनगर परिसरातील घरी बोलावले. कौटुंबिक अडचणी दूर करण्याच्या बहाण्याने पीडा दूर करण्यासाठी उतारा टाकावा लागेल, असे सांगून त्यांच्याकडून वेळोवेळी रोख आणि ऑनलाइन स्वरूपात ४५ हजार रुपये घेतले. तरीही त्यांना फरक न पडल्याने तक्रारदाराने त्यांना जाब विचारला..यानंतर विधाते व तिच्या साथीदारांनी तक्रारदाराला जिवे मारणे, तसेच मारहाण करण्याची धमकी दिल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. मोनाली विधाते हिने अशा पद्धतीने अनेकांची फसवणूक केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अश्विनी सातपुते तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.