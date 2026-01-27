ढेबेवाडी भागातील मोफत अँब्युलन्स सेवा बंद
मोफत रुग्णवाहिकेचीच बिघडली तब्येत
ढेबेवाडीतील स्थिती; नादुरुस्तीमुळे रुग्णांची गैरसोय, पर्यायी व्यवस्थेअभावी १५ दिवसांपासून हाल
ढेबेवाडी, ता. २७ : येथील मोफत रुग्णवाहिका सेवा गेल्या १५ दिवसांपासून बंद आहे. संबंधितांनी पर्यायी रुग्णवाहिकेची व्यवस्था न केल्याने नागरिकांची गैरसोय हाेत आहे. तातडीने ही सेवा सुरळीत करण्याची मागणी होत आहे.
विभागात ८४ गावे व वाड्या-वस्त्यांचा समावेश असून, बहुतांश गावे डोंगर भागात आहेत. पूर्वी परिस्थिती बिकट होती. आजारी व्यक्तीला पाळण्यात अथवा डोलीत घालून उचलून दवाखान्यात न्यावे लागायचे. अलीकडे रस्त्यांच्या सुविधेमुळे दळणवळण बऱ्यापैकी सुरळीत झाले आहे.
सुमारे १३ वर्षांपासून या परिसरात टोल फ्री क्रमांकावर मोफत उपलब्ध होणारी रुग्णवाहिका २४ तास अथक सेवा देत असल्याने अनेकांचे प्राण वाचले आहेत. दोन डॉक्टर आणि दोन चालकांची या रुग्णवाहिकांवर नियुक्ती आहे. महिन्याला सरासरी दीडशे कॉल होतात. मात्र, अलीकडे या रुग्णवाहिकेचीच तब्येत बिघडत असल्याचे वेगवेगळ्या घटनांतून समोर येत आहे. आताही १५ दिवसांपूर्वी येथील रुग्णवाहिका दुरुस्तीला पाठविण्यात आल्याचे समजते. मात्र, पर्यायी रुग्णवाहिकेची व्यवस्था न केल्याने मोठ्या अडचणीची स्थिती निर्माण झाली. आपत्कालीन परिस्थितीत टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून कऱ्हाड, उंडाळे, पाटण या भागातून मोफत रुग्णवाहिका सेवा बोलविण्याचा पर्याय आहे; परंतु ऐनवेळी तिकडे रुग्णवाहिका उपलब्ध होईलच हेही सांगता येत नाही. रुग्णवाहिका लांबून येईपर्यंत रुग्णाचा जीव जाण्याचीही भीती आहे. संबंधितांनी या बाबीचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
अशी आहे वस्तुस्थिती...
* विभागात मोफत रुग्णवाहिकेची उपयुक्तता.
* रुग्णवाहिकेमुळे अनेकांचे प्राण वाचल्याची उदाहरणे.
* अलीकडे बिघाडामुळे डोकेदुखी वाढली.
* तब्बल १५ दिवसांपासून सेवा बंद, पर्यायी व्यवस्था नाही.
* दुसऱ्या तालुक्यातून रुग्णवाहिका येईपर्यंत रुग्णांचा जीव टांगणीला.
* विभागाची गरज ओळखून नवीन अद्ययावत रुग्णवाहिकेची गरज.
-------------------
