पुणे

AAP Party : महिलांना मोफत बसप्रवास, मोहल्ला क्लिनिक; आम आदमी पार्टीकडून ग्वाही, ‘आपले निर्धारपत्र’ प्रकाशित

पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘आप’ने ‘आपले निर्धारपत्र’ सोमवारी प्रकाशित केले.
aap party manifesto

aap party manifesto

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - महापालिका हद्दीत महिलांना मोफत बस प्रवासाची सुविधा, दिल्ली पंजाबच्या धर्तीवर ‘मोहल्ला क्लिनिक’द्वारे नागरिकांना मोफत प्राथमिक आरोग्य सुविधा मिळणार, वाहतूक कोंडीमुक्त ‘स्मार्ट मोबिलिटी शहर’ बनविण्याची ग्वाही आम आदमी पार्टीने (आप) सोमवारी दिली.

Loading content, please wait...
Aap party
PMP Bus
pune municipal corporation election
manifesto

Related Stories

No stories found.