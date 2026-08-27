पुणे

राजस्थानी ब्राह्मण समाज संस्थेचा रविवारी मोफत मोतीबिंदू शिबिर

राजस्थानी ब्राह्मण समाज संस्थेचा रविवारी मोफत मोतीबिंदू शिबिर
Published on

रविवारी मोफत मोतीबिंदू
तपासणी, शस्त्रक्रिया शिबिर
राजस्थानी ब्राह्मण समाज संस्थेतर्फे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २७ : श्री राजस्थानी ब्राह्मण समाज संस्था आणि भारत विकास संगम यांच्या संयुक्त विद्यमाने ३० ऑगस्ट रोजी मोफत मोतीबिंदू तपासणी व शस्त्रक्रिया शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. चाटी गल्लीतील गायत्री भवन येथे सकाळी ९ ते दुपारी २ या वेळेत शिबिर होणार असल्याची माहिती संस्थेचे अध्यक्ष अशोक उपाध्ये यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पुण्यातील साधू वासवानी मिशन संचलित बुधराणी हॉस्पिटलच्या सहकार्याने हे शिबिर होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांची नेत्रतपासणी करून मोतीबिंदू आढळल्यास बुधराणी हॉस्पिटलमध्ये मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे. रुग्णांना सोलापूरहून पुण्याला ने-आण करण्याची सुविधाही आयोजकांकडून उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णांना डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली ठेवून आवश्यक आरोग्यसेवा दिली जाणार आहे. शिबिरासाठी नावनोंदणी बंधनकारक असून, येताना आधारकार्ड व मोबाईल क्रमांक सोबत आणावा, असे आयोजकांनी सांगितले. नागरिकांनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले.
पत्रकार परिषदेस घनश्याम दायमा, बालाप्रसाद ओझा, जुगलकिशोर तिवाडी, श्याम बुरबुरे, पुरुषोत्तम जोशी, अशोक गौड आदी उपस्थित होते.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

free eye surgery
health camps in Solapur
community health initiative
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक
free cataract screening
cataract surgery camp
Solapur health camp
vision improvement camp
Rajasthan Brahmin society
eye checkup in Solapur
cataract awareness event
economic support for eye health
Ganesh Galli eye camp
free medical services Maharashtra
Pune eye hospital collaboration
eye health for underprivileged
मोतीबिंदू तपासणी
मोफत शस्त्रक्रिया शिबिर
सोलापूर आरोग्य शिबिर
दृष्टी सुधारणा शिबिर
राजस्थानी ब्राह्मण समाजाचं आयोजन
मोतीबिंदू मोहिम
पुण्यातील हेल्थ केअर
नेत्र तपासणी संधी
शस्त्रक्रिया नोंदणी
आधारकार्ड आणि मोबाईल
आरोग्य सेवा सोलापूर
पुण्याला ने-आण करण्याची सुविधा
आरोग्य शिबिरात भाग घ्या
रुग्णांच्या आरोग्यावर लक्ष
Marathi News Esakal
www.esakal.com