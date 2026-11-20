मंचर : ‘‘राज्य सरकारच्या कौशल्य विकास रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत मंचर (ता.आंबेगाव) येथील आदिवासी उमेदवारांकरीता कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्रात स्पर्धा परीक्षेच्या पूर्व तयारीसाठी मोफत प्रशिक्षण सत्र, प्रशिक्षणार्थी निवड प्रक्रिया व मुलाखती गुरुवारी (ता.२६) सकाळी अकरा वाजता होणार आहेत. https://rojgar.mahaswayam.gov.in या वेबसाईट पोर्टलवर नाव नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.’’ अशी माहिती मार्गदर्शन केंद्राचे प्रमुख दि . अ .जामदार यांनी दिली..“प्रशिक्षण १८ ते ३८ वयोगटातील इयत्ता दहावी उत्तीर्ण मुला-मुलींसाठी आहे. या प्रशिक्षण कालावधीमध्ये निवास व भोजनाची व्यवस्था उमेदवारांना स्वतः करावी लागेल. उमेदवारांनी सर्व मूळ शैक्षणिक पात्रतेच्या व सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या जातीच्या दाखल्यासह मुलाखतीसाठी हजर राहावे. कौशल्य विकास रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत मंचर येथील आदिवासी उमेदवारांच्या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये आता पर्यंत ३ हजार १८९ उमेदवारांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. त्यापैकी १ हजार ३०८ उमेदवारांना रोजगार मिळाला आहे. आदिवासी युवक व युवतींनी मोफत प्रशिक्षणाच्या संधीचा लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक (०२१३३, २२३०८१) येथे संपर्क साधावा.” असे दि . अ .जामदार यांनी सांगितले..“प्रशिक्षण कालावधीमध्ये दरमहा उमेदवारांना एक हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाईल. प्रशिक्षणाचे हे ११७ वे सत्र मंगळवार(ता.१ डिसेंबर) रोजी सुरु होणार आहे. यात उमेदवारांना साडेतीन महिने स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण दिले जाते. दरम्यान हे प्रशिक्षण पूर्ण वेळ असून गणित, इंग्रजी, लिपिक योग्यता चाचणी, सामान्य ज्ञान हे विषय शिकवले जातात. उमेदवारांना स्वयंरोजगार माहिती मार्गदर्शन केले जाते. प्रशिक्षण पूर्ण झालेल्या शासकीय, निमशासकीय व आस्थापनांमध्ये वर्ग तीन पदासाठी निवड होण्या साठीस सदर प्रशिक्षणाचा लाभ होऊ शकतो.”- दि.अ .जामदार प्रमुख मार्गदर्शन केंद्र मंचर (ता.आंबेगाव) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.