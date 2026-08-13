पुणे

बाजारवाडी येथे मधुमेह तपासणी

बाजारवाडी येथे मधुमेह तपासणी
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उत्रौली, ता. १३ : बाजारवाडी (ता. भोर) येथे स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून गुरुवारी (ता. १३) डॉ. महाडीक किडनी स्टोन अँड सोरायसिस क्युअर क्लिनिकमध्ये मोफत मधुमेह तपासणी शिबिराचे आयोजन केले होते. त्यात वीसगाव खोऱ्यातील रुग्ण उपस्थित होते. तीन महिन्यांचा मधुमेह ‘एचबीएवनसी’ परिस्थिती पाहण्याची तपासणी ४० रुग्णांची मोफत करण्यात आली. मधुमेह तज्ज्ञ डॉ. राजेश तोडकर, डॉ. सुरज महाडीक आणि सहकाऱ्यांनी तपासणी केली.

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