पुणे

श्रीपालवण शाळेत मोफत शैक्षणिक साहित्य वाटप

श्रीपालवण शाळेत मोफत शैक्षणिक साहित्य वाटप
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श्रीपालवण शाळेत मोफत
शैक्षणिक साहित्य वाटप

दहिवडी, ता. २४ : श्रीपालवण (ता. माण) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी मोफत शैक्षणिक साहित्य वाटपाचा कार्यक्रम उत्साहात झाला. युवा विचारमंच सामाजिक संस्था श्रीपालवण यांच्या वतीने या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. ग्रामीण भागातील आणि शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने संस्था गेली तीन वर्षे सलग हा उपक्रम राबवत आहे. या वर्षीच्या उपक्रमासाठी आंबेगाव तालुक्यातील अनिकेत मेंगडे, जुन्नर तालुक्यातील मयूर नलावडे आणि माण तालुक्यातील शिरवलीचे यश राजेंद्र जगदाळे यांनी मोलाचे अर्थसाहाय्य केले.

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