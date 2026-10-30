Shirur Crime : शिरूर पोलिस ठाण्याच्या प्रवेशद्वारात दोन गटांत झोंबाझोबीसह लाथाबुक्क्यांची फ्रि स्टाईल; महिलांचाही सहभाग

शिरूर - शिरूर पोलिस ठाण्याच्या प्रवेशद्वारात आज दुपारी दोन गट एकमेकांना भिडले. महिलांचाही सहभाग असलेल्या या गटांत सुमारे वीस मिनीटांहून अधिक काळ झोंबाझोबीसह लाथाबुक्क्यांची फ्रि स्टाईल चालू होती. बघ्यांची गर्दी जमल्याने या परीसरात तणावाचे वातावरण पसरले. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, तरीही दोन्ही बाजूचे लोक पोलिसांसमोर एकमेकांवर धावून जात शिव्यांची लाखोली वाहात होते..तालुक्यातील मलठण च्या शिंदेवाडी येथील तरूण-तरूणीने काही दिवसांपूर्वी स्वेच्छेने विवाह केला होता. मात्र, दोन्ही बाजूंच्या लोकांना हा विवाह मान्य नसल्याने त्यांच्यात कुरबूरी चालू होत्या. आज हा वाद थेट पोलिस ठाण्यापर्यंत जाऊन भिडला. दोन्ही बाजूंचे शंभरहून अधिक लोक दुपारी पोलिस ठाण्यात येऊन थडकले. पोलिसांनी दोन्ही बाजूच्या लोकांना बाहेर काढून मुलामुलीचा जबाब घेण्याचे काम सुरू केले होते. दरम्यान, दुपारी तीनच्या सुमारास बाहेर बसलेल्या लोकांत आपापसांत कुरबूरी सुरू झाल्या..या कुरबूरीचे पर्यावसान बाचाबाचीत होऊन एकमेकांच्या अंगावर धावून जात हाणामारी सुरू झाली. दरम्यान, पोलिसांसह गृहरक्षक दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेत दोन्ही गटांना शांत करीत पोलिस ठाण्याकडे आणले असता, पोलिस ठाण्याच्या प्रवेशद्वारात त्यांच्यात पुन्हा तुंबळ हाणामारी झाली. तरूणांनी एकमेकांच्या दिशेने दगड भिरकावले तर महिलांनी एकमेकींना शिव्यांची लाखोली वाहात चपला फेकून मारल्या. या प्रकारात दोन तरूणांसह एक महिला गंभीररीत्या जखमी झाली..या प्रकारानंतर पोलिसांनी अधिकची कुमक बोलावून दोन्ही बाजूंच्या पन्नासहून अधिक जणांना ताब्यात घेतले. रात्री उशिरापर्यंत त्यांच्याविरूद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे काम चालू होते. कौटुंबिक वादातून व मुला-मुलीच्या लग्नाच्या कारणावरून या दोन्ही गटांत हाणामारी झाली असून, एका गटाच्या वीस तर दुसऱ्या गटाच्या १५ जणांविरूद्ध सार्वजनिक ठिकाणी शांतता भंग करून हाणामारी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचे शिरूरचे पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी सांगितले.मलठण (ता. शिरूर) जवळील शिंदेवाडी त राहणाऱ्या दोन कुटूंबात झालेल्या वादाचे पर्यावसान हाणामारीत झाले असून, ही दोन्ही कुटूंबे एकमेकांची नातेवाईक असल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासातून निष्पन्न झाले असल्याचे पोलिस उपनिरीक्षक राहुल भागवत यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.