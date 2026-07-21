Kanersar Health Camp: कनेरसरमध्ये मोफत आरोग्य शिबिर, वह्या वाटप व गुणवंतांचा सत्कार; मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवसानिमित्त विधायक उपक्रम

दावडी : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त कनेरसर (ता. खेड) येथे शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रतिष्ठानच्या वतीने आरोग्य शिबिर, विद्यार्थ्यांना वह्यांचे वाटप आणि विविध क्षेत्रातील गुणवंतांचा सत्कार अशा विधायक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. या आरोग्य शिबिरात १८६ नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात आली..कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी दलित पँथरचे प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव सोनवणे होते. तहसीलदार प्रशांत बेडसे, पंचायत समितीच्या सभापती विद्या मोहिते, प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अशोक टाव्हरे, माजी नगरसेवक शिवाजी मांदळे, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता केशव काळुमाळी, उत्तम मंचरे, डॉ. मेघना जाधव, भाजपचे तालुका उपाध्यक्ष दिलीप माशेरे, सरपंच सुनीता केदारी, सुरेखा टाव्हरे, संतोष गोरडे, सुहास दौंडकर, बाळासाहेब माशेरे, उमेश दौंडकर, भाऊसाहेब फुके, समीर गोडसे, नीलेश घोडके, बाबा हजारे, भारत दांगट आदी मान्यवर उपस्थित होते..प्रास्ताविकात अशोक टाव्हरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त सामाजिक बांधिलकी जपत हा विधायक उपक्रम आयोजित करण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच पवना हॉस्पिटल, प्राथमिक आरोग्य केंद्र वाफगाव आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली..तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी अशा समाजोपयोगी उपक्रमांमुळे नागरिकांमध्ये आरोग्याबाबत जागरूकता निर्माण होत असल्याचे सांगत प्रतिष्ठानच्या कार्याचे कौतुक केले. दलित पँथरचे प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव सोनवणे यांनी साहित्य, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रात अशोक टाव्हरे यांनी केलेले सातत्यपूर्ण कार्य प्रेरणादायी असल्याचे गौरवोद्गार काढले..यावेळी अंबिका विद्यालय व जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, कनेरसर येथील विद्यार्थ्यांना वह्यांचे वाटप करण्यात आले. तसेच विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांचा सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जी. एस. फड मॅडम यांनी केले, तर निखिल चौधरी यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.