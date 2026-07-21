पुणे

Kanersar Health Camp: कनेरसरमध्ये मोफत आरोग्य शिबिर, वह्या वाटप व गुणवंतांचा सत्कार; मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवसानिमित्त विधायक उपक्रम

कनेरसरमध्ये आरोग्य शिबिर, विद्यार्थ्यांना वह्यांचे वाटप व गुणवंतांचा सत्कार; १८६ नागरिकांची मोफत तपासणी करून सामाजिक बांधिलकी जपणारा विधायक उपक्रम
As many as 186 citizens underwent free health check-ups during the social welfare initiative organised by a local foundation.

As many as 186 citizens underwent free health check-ups during the social welfare initiative organised by a local foundation.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दावडी : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त कनेरसर (ता. खेड) येथे शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रतिष्ठानच्या वतीने आरोग्य शिबिर, विद्यार्थ्यांना वह्यांचे वाटप आणि विविध क्षेत्रातील गुणवंतांचा सत्कार अशा विधायक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. या आरोग्य शिबिरात १८६ नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात आली.

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CM Devendra Fadnavis
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