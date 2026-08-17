पुणे

एलंझा सोसायटीत रक्तदान शिबिर

एलंझा सोसायटीत रक्तदान शिबिर
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सिंहगड रस्ता, ता. १७ : वडगाव बुद्रुक येथील एलंझा अपार्टमेंट आणि जनकल्याण रक्त केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित मोफत आरोग्य तपासणी आणि रक्तदान शिबिरात ३५ पिशव्या रक्त संकलित करण्यात आले. कार्यक्रमाचे उद्‍घाटन युवराज जाधव यांच्या हस्ते करण्यात आले. या शिबिरात रक्तदानासोबतच नागरिकांच्या विविध तपासण्या करण्यात आल्या. यावेळी डॉ. निर्मलकुमार वाघमारे, डॉ. स्वाती वाघमारे, गौरव वालकीकर, नीरज साने, रोहन बनकर, सीए शैलेंद्र जयस्वाल, सोज्वळ पाटील तसेच एलंझा सोसायटीच्या दोन्ही विंगचे अध्यक्ष आणि समिती सदस्य उपस्थित होते. सोसायटीच्या वतीने राबवण्यात आलेल्या या आरोग्यदायी उपक्रमाचे परिसरात कौतुक होत आहे.

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