पुणे

मंचरमध्ये १५० ज्येष्ठ नागरिकांची आरोग्य तपासणी

मंचरमध्ये १५० ज्येष्ठ नागरिकांची आरोग्य तपासणी
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मंचर, ता. १५ : भीमाशंकर रुग्णालय व शीतल बागल मंडळाच्या वतीने मंचर नगरपंचायत सभागृहात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयोजित केलेल्या मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरात १५० नागरिकांची तपासणी करण्यात आली. शिबिराचे उद्‍घाटन उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे सह संपर्क प्रमुख सुरेश भोर यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी आंबेगाव तालुका ज्येष्ठ नागरिक संघाचे सचिव ज्ञानेश्वर शेटे, डॉ. नंदकुमार पोखरकर, शहर महिला प्रमुख शीतल बागल, भीमाशंकर हॉस्पिटलचे डॉक्टर व कर्मचारी उपस्थित होते. अध्यक्ष बाळासाहेब खानदेशे यांनी प्रास्ताविक केले.
‘‘शिबिरामध्ये रक्तदाब, मधुमेह, डोळ्यांचे विकार आदी तपासण्या करण्यात आल्या. ४९ रुग्णांचे आजाराचे निदान झाले. या रुग्णांवर भीमाशंकर हॉस्पिटलच्या वतीने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत मुळव्याध, प्रोस्टेट ग्रंथी, किडनी स्टोन व मणक्याच्या विकारांवरील शस्त्रक्रिया मोफत केल्या जाणार आहेत. तसेच अन्य पात्र रुग्णांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा,’’ असे आवाहन भीमाशंकर हॉस्पिटलचे व्यवस्थापक विजय निघोट व शीतल बागल यांनी केले.
मंचर नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष लक्ष्मण भक्ते व नगरसेवक वसंतराव बाणखेले यांनी नगरपंचायतीच्या माध्यमातून आवश्यक ते सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली.

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