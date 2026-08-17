पुणे

शिवरकर विद्यालयात मोफत आरोग्य तपासणी

शिवरकर विद्यालयात मोफत आरोग्य तपासणी
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हडपसर, ता. १७ : येथील विठ्ठलराव शिवरकर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर उत्साहात पार पडले. औंध जिल्हा रुग्णालयाच्या वतीने आयोजित या शिबिरात इयत्ता ८ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करून आवश्यक औषधोपचार करण्यात आले. डॉ. नितीन कदम, डॉ. विद्या भोईटे, परिचारिका सारिका परीट व स्वाती राणे यांच्या पथकाने ही तपासणी केली. ज्या विद्यार्थ्यांना अधिक उपचारांची गरज आहे, त्यांना पुढील उपचारांसाठी औंध रुग्णालयात संदर्भित करण्यात आले. संस्थेचे अध्यक्ष व माजी राज्यमंत्री बाळासाहेब शिवरकर यांनी वैद्यकीय पथकाचा सत्कार केला. यावेळी प्राचार्य लहू वाघुले, विजय जाधव, वहिदा अवटी, दीपा व्यवहारे, आशा भोसले यांच्यासह शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित होते. प्राचार्य वाघुले यांनी आभार मानले.

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