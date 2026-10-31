सिद्धेश्वर आवताडे यांचा समाजोपयोगी उपक्रम; मंगळवेढ्यात १ ते ७ नोव्हेंबरदरम्यान भव्य ‘महाआरोग्य सप्ताह शिबिर*

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सिद्धेश्वर आवताडे
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सिद्धेश्वर आवताडे यांच्या
वाढदिनानिमित्त आरोग्य सप्ताह
मंगळवेढ्यात विविध आजारांची मोफत तपासणी
मंगळवेढा, ता. ३१ : खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर आवताडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त सरकार परिवार व आवताडे हॉस्पिटल यांच्या वतीने १ ते ७ नोव्हेंबरदरम्यान ‘महाआरोग्य सप्ताहा’चे आयोजन करण्यात आले आहे. वाढदिवसानिमित्त हार-तुरे व सत्कारावरील अनावश्यक खर्च टाळून दुष्काळी परिस्थितीत नागरिकांच्या आरोग्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
या सप्ताहात सात दिवसांत सात आरोग्यविषयक उपक्रम होणार आहेत. १ नोव्हेंबरला रक्तदान शिबिर, २ नोव्हेंबरला डॉ. धवल आवताडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अस्थिरोग तपासणी व उपचार शिबिर होईल. ३ नोव्हेंबरला डॉ. आदिन चोपडे व दक्षता हॉस्पिटल, सांगोला यांच्या सौजन्याने मूत्ररोग निदान शिबिर, तर ४ नोव्हेंबरला डॉ. सुजित शिवशरण यांच्या माध्यमातून कान, नाक व घसा तपासणी शिबिर होईल.
५ नोव्हेंबरला डॉ. महेश कोडलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जनरल सर्जरीविषयक तपासणी, ६ नोव्हेंबरला डॉ. तृषाल यादव व टेके आय हॉस्पिटल, सांगली यांच्या सौजन्याने नेत्र तपासणी, तर ७ नोव्हेंबरला डॉ. सुनील पवार यांच्या माध्यमातून हृदयरोग तपासणी शिबिर होणार आहे. नागरिकांनी या शिबिरांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सरकार मित्र परिवाराने केले आहे. या उपक्रमासाठी खरेदी-विक्री संघ, कृषी उद्योग संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती व व्यापारी परिश्रम घेत आहेत.
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