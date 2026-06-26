पुणे

मावळातील विद्यार्थ्यांना कॅपतर्फे २० हजार वह्यांचे वाटप

मावळातील विद्यार्थ्यांना कॅपतर्फे २० हजार वह्यांचे वाटप
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तळेगाव स्टेशन, ता. २६ : पुणे जिल्हा परिषदेच्या मावळ तालुक्याच्या दुर्गम भागातील १६८ प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांसह आदिवासी आश्रम शाळांमधील गरजू विद्यार्थ्यांना नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात तळेगाव दाभाडे येथील सामाजिक सहयोग उपक्रम संस्थेतर्फे दानशूरांकडून जमा करण्यात आलेल्या तब्बल २० हजार वह्यांचे मोफत वाटप करण्यात आले.
समाजातील आर्थिक दुर्बलांच्या उत्थानासाठी कार्यरत असलेल्या कॅप संस्थेच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षांपासून मावळच्या दुर्गम भागातील गरजू, गुणवंत विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी संस्थेकडून वही वाटप करण्यात येते. दरवर्षीप्रमाणे प्राथमिक शाळा सुरू झाल्यानंतर कॅपचे पदाधिकारी आणि स्वयंसेवक १८ जूनला सकाळी शाळांमध्ये गेले. परिसरातील दानशूर व्यक्तींच्या आर्थिक सहकार्यातून या वह्यांची खरेदी करून गरजू विद्यार्थ्यांना त्यांचे मोफत वाटप करण्यात आले. संस्थापिका नयना आभाळे आणि अध्यक्ष प्रदीप साठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सभासदांनी वह्यांचे नियोजनबद्ध वाटप केले. नव्या कोऱ्या वह्या हातात पडल्यानंतर साहजिकच या निरागस मुलांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद वाखाणण्याजोगा होता. विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावरील निरागस आनंद, समाधान आणि शिक्षणाविषयीची उमेद पाहून या उपक्रमाचे सार्थक झाल्याची भावना सदस्यांमध्ये निर्माण झाली. संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थ्यांसह पालकांनी कॅप संस्थेचे आभार मानत कृतज्ञता व्यक्त केली.

इंगळूण : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना वह्यांचे वाटप करताना कँपचे सदस्य.

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