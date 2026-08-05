पुणे

विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वाटप

विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वाटप
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पुणे, ता. ५ : गुरुपौर्णिमेचे औचित्य साधत मिविक युथ फाउंडेशनच्या वतीने पुरंदर तालुक्यातील गुरुळी येथील अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय गणवेशाचे वाटप करण्यात आले. यावेळी फाउंडेशनचे अध्यक्ष बालाजी काळे यांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे महत्त्व, नियमित अभ्यास, शिस्त, चांगले संस्कार आणि जीवनात मोठी स्वप्ने पाहण्याची प्रेरणा दिली. कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी माया खेडेकर, राम खेडेकर, अंगणवाडी सेविका, कर्मचारी तसेच गुरुळी ग्रामस्थांनी सहकार्य केले.

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