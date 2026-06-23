पुणे

पुरंदरमधील पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार सोयाबीनचे बियाणे

पुरंदरमधील पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार सोयाबीनचे बियाणे
Published on

​सासवड, ता.२३ : सासवड (ता. पुरंदर) येथे पुरंदर तालुका शेतकरी सहकारी खरेदी-विक्री संघात सोयाबीनचे बियाणे उपलब्ध झाले आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर एप्रिल-मे महिन्यात ऑनलाइन अर्ज करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना हे बियाणे मोफत मिळणार आहे.
खरेदी विक्री संघाला कृषी विभागाकडून प्राप्त झालेल्या यादीनुसार, तालुक्यातील ७८ पात्र शेतकऱ्यांना एकूण २४०० किलो सोयाबीन बियाणे वितरित केले जाणार आहे. या प्रक्रियेसाठी कृषी विभागाने पात्र शेतकऱ्यांची नावे खरेदी-विक्री संघाला कळविली आहेत.
ज्या शेतकऱ्यांनी महाडीबीटीवर ऑनलाइन अर्ज केले होते, त्यांनी बियाणे घेण्यासाठी सासवड येथील मार्केट यार्ड आवारातील खरेदी-विक्री संघाच्या कार्यालयात संपर्क साधावा. बियाणे घेण्यासाठी येताना शेतकऱ्यांना आधार कार्ड, ​फार्मर आयडी आणि सातबारा उतारा ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. याबरोबरच भुईमुगाचेही बियाणे उपलब्ध असून पुढील काही दिवसांत बाजरी आणि मुगाचे बियाणे उपलब्ध होणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी आॅनलाईन अर्ज भरणे आवश्यक आहे.
​याबाबत माहिती देताना संघाचे अध्यक्ष प्रकाश खेडेकर यांनी सर्व पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत कार्यालयात येऊन बियाणे घेण्याचे आवाहन केले आहे. यावेळी उपाध्यक्ष मदनराव चव्हाण, संचालक उल्हासराव जाधव, भूषण ताकवले, बाजीराव इनामके, व्यवस्थापक प्रल्हाद लांडगे आणि मोनाली गोंडाळे उपस्थित होते.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

farmer assistance programs
free soybean seeds for farmers
soy seed distribution in Saswad
Maharashtra farm subsidies
agricultural support schemes in Maharashtra
online application for soybean seeds
how to get free seeds in Maharashtra
soybean seeds registration process
agriculture department subsidies Maharashtra
soybean farming in India
benefits of soybean farming
farmer cooperatives in Pune
agricultural resources in Saswad
certification for farmers in Maharashtra
soybean cultivation tips
सोयाबीन बियाणे वितरण प्रक्रिया
सासवड कृषी विभाग मदत
शेतकऱ्यांसाठी कर्ज योजना
शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया
सासवड शेती सहाय्य योजना
शेतकरी सहकारी संघ सासवड
महाराष्ट्र शेती माहिती
बियाणे कसा मिळवावा
मोफत बियाण्यांचा लाभ
कृषी सल्लागार संपर्क
महाडीबीटी पोर्टल माहिती
कृषी वर्धन योजना महाराष्ट्र
शेतकऱ्यांना उपकार
सोयाबीन शेतीताठी मदत योजना
शेतकऱ्यांसाठी माहिती फलक