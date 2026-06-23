पुरंदरमधील पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार सोयाबीनचे बियाणे

सासवड, ता.२३ : सासवड (ता. पुरंदर) येथे पुरंदर तालुका शेतकरी सहकारी खरेदी-विक्री संघात सोयाबीनचे बियाणे उपलब्ध झाले आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर एप्रिल-मे महिन्यात ऑनलाइन अर्ज करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना हे बियाणे मोफत मिळणार आहे.
खरेदी विक्री संघाला कृषी विभागाकडून प्राप्त झालेल्या यादीनुसार, तालुक्यातील ७८ पात्र शेतकऱ्यांना एकूण २४०० किलो सोयाबीन बियाणे वितरित केले जाणार आहे. या प्रक्रियेसाठी कृषी विभागाने पात्र शेतकऱ्यांची नावे खरेदी-विक्री संघाला कळविली आहेत.
ज्या शेतकऱ्यांनी महाडीबीटीवर ऑनलाइन अर्ज केले होते, त्यांनी बियाणे घेण्यासाठी सासवड येथील मार्केट यार्ड आवारातील खरेदी-विक्री संघाच्या कार्यालयात संपर्क साधावा. बियाणे घेण्यासाठी येताना शेतकऱ्यांना आधार कार्ड, फार्मर आयडी आणि सातबारा उतारा ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. याबरोबरच भुईमुगाचेही बियाणे उपलब्ध असून पुढील काही दिवसांत बाजरी आणि मुगाचे बियाणे उपलब्ध होणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी आॅनलाईन अर्ज भरणे आवश्यक आहे.
याबाबत माहिती देताना संघाचे अध्यक्ष प्रकाश खेडेकर यांनी सर्व पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत कार्यालयात येऊन बियाणे घेण्याचे आवाहन केले आहे. यावेळी उपाध्यक्ष मदनराव चव्हाण, संचालक उल्हासराव जाधव, भूषण ताकवले, बाजीराव इनामके, व्यवस्थापक प्रल्हाद लांडगे आणि मोनाली गोंडाळे उपस्थित होते.
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