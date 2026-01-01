बेंद्रे प्रतिष्ठानतर्फे युवकांना पुस्तके भेट
न्हावरे, ता. १ : शिरूर तालुक्यातील आंबळे येथील महेशकाका बेंद्रे क्रीडा व सामाजिक प्रतिष्ठानच्या वतीने पोलिस आणि सैन्य भरतीसाठी तयारी करणाऱ्या होतकरू तरुणांना स्पर्धा परीक्षा पुस्तकांचे वाटप करण्यात आले. आंबळे येथील पोलिस भरतीसाठी आणि सैन्य भरतीसाठी अनेक तरुण मैदानावर व्यायाम करत आहेत. ग्रामीण भागातील मुले शारीरिक चाचणीत यशस्वी होतात परंतु लेखी परीक्षेमध्ये कमी पडतात आपल्या गावातील मुले लेखी परीक्षेत पास होऊन पोलिस आणि सैन्य भरती व्हावे यासाठी कुठलाही मोबदला न घेता मोफत प्रशिक्षण देणारे विलास बापू जाधव, भारतीय सैन्य दलातील लान्सनायक शरद जाधव आणि प्रशिक्षणार्थी तरुण उपस्थित होते. यावेळी बोलताना महेशकाका बेंद्रे म्हणाले, ‘‘आंबळे गावातील तरुण मुले आज व्यायाम करून कुठल्याही व्यसनापासून दूर राहून पोलिस आणि सैन्य भरती तयारी करत आहेत ही आनंदाची बाब आहे. अशावेळी त्यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे, त्यांना शैक्षणिक साहित्याबरोबर व्यायामासाठी लागणारे साहित्यही महेशकाका बेंद्रे प्रतिष्ठानच्या वतीने देण्यात येणार आहे. ही सर्व मुले पोलिस अथवा सैन्य भरती होऊन स्वतःच्या पायावर उभी राहावीत यासाठी शुभेच्छा दिल्या. नुकतेच सैन्य भरती झालेले प्रणव राजेंद्र बेंद्रे यांचाही शाल श्रीफळ देऊन याठिकाणी सन्मान करण्यात आला. यावेळी भारतीय सैन्य दलातील शरद जाधव यांनीही तरुणांना आपले अनुभव सांगून मार्गदर्शन केले. गावातील इतरही अनेक नागरिक साहित्य भेट देणार असल्याचे विलास बापू जाधव यांनी सांगितले. आभार शुभम झेंडे यांनी मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.