Uruli Kanchan Power Cuts: उरुळी कांचनमध्ये विजेचा सतत लपंडाव; शेतकरी, व्यावसायिक, नागरिक हैराण, महावितरणकडे तातडीच्या कारवाईची मागणी

सुनील जगतापउरुळीकांचन : उरुळी कांचन येथे गेल्या अनेक दिवसांपासून विजेचा लपंडाव चालू असून या लपंडावामुळे उरुळी कांचन मधील छोट्या मोठ्या व्यावसायिकांचे,शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.महावितरणच्या स्थानिक कार्यालयांमधील अधिकाऱ्यांना याची कल्पना देऊनही परिस्थितीमध्ये काहीही फरक होत नाही.उरुळी कांचन मधील वीज पुरवठ्यावर अवलंबून असलेल्या छोट्या व्यावसायिकांनी यात तातडीने सुधारणा व्हावी अशी मागणी केली आहे..विजेचा हा लपंडाव सातत्याने चालू असल्याने,विजेवर अवलंबून असलेले व्यवसाय चालू ठेवणे अवघड झाले आहे.हे व्यावसायिक हतबल झाले आहेत,महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या गोष्टीकडे लक्ष देऊन उरुळी कांचन व परिसरातील वीजपुरवठा घोषित लोडशेडिंग व्यतिरिक्त चालू राहील याबाबतची दक्षता घ्यावी अशी मागणी व्यापारी प्रतिनिधी विकास जगताप व बहुसंख्य व्यापाऱ्यांनी केली आहे..सकाळी सात वाजल्यापासून ते अकरा वाजेपर्यंत ६ ते ७ वेळा वीज पुरवठा खंडित होण्याने लॉंड्री (इस्त्री) व्यावसायिक,पिठ गिरणी,सायबर कॅफे,पाणी पुरवठा,बॅंकिंग सुविधा,मेडिकल लॅबोरेटरी,ऑनलाईन सेवासुविधा,झेरॉक्स आदी धंदे बंद पडून त्यांचेवर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे,गेल्या चार दिवसां पासून उरुळी कांचन मध्ये हा खेळ चालू असून बऱ्याचदा तक्रार करूनही त्यात काहीच बदल होत नाही.लोकांचे कॉम्प्युटर किंवा अन्य इलेक्ट्रिक,इलेक्ट्रॉनिक साहित्य लाईटच्या सारख्या झटका मारण्याने खराब होत आहेत.विज बिल भरण्यासाठी पूर्वी तीन महिन्याचा कालावधी होता,तो आता एक महिन्यावर आणला आहे आणि थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा बंद करण्याच्या कारवाईची तत्परता दाखवली जाते प्रसंगी डिपॉझिट वीजबिलात कापून घेतले जाते मग वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी ही तत्परता का दाखवली जात नाही असा प्रश्न या ठिकाणी नागरिकांकडून उपस्थित केला जातो..याबाबत उरुळी कांचनचे सहाय्यक अभियंता तुषार व्होनमाने यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की,यवत सब स्टेशन वरून ३३ केव्हीचा वीज पुरवठा होणे अपेक्षित असताना तो फक्त २६ ते २७ केव्हीचाच होतोय,त्यामुळे उन्हाळ्यात मागणी वाढलेली असताना सातत्याने वीज खंडित होण्याचा प्रकार घडतो.त्यासाठी आणखी काही ठिकाणाहून वीज प्रवाह उपलब्ध करून घेण्याचा प्रयत्न चालू आहे.