Akash Jadhav : वृत्तपत्र विक्रेता झाला पोलिस; कोंढवे-धावडेतील आकाश जाधवचे यश

गेल्या १२ वर्षांपासून वृत्तपत्रे टाकण्याचे काम करणाऱ्या आकाश जाधवची पुणे शहर पोलिस दलात हवालदारपदी झाली निवड.
Akash jadhav with parents

कर्वेनगर - गेल्या १२ वर्षांपासून वृत्तपत्रे टाकण्याचे काम करणाऱ्या आकाश जाधवची पुणे शहर पोलिस दलात हवालदारपदी निवड झाली आहे. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत त्याने मिळवलेल्या या यशामुळे परिसरातून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

