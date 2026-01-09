MPSC Exam Result : शेतकरी कुटुंबातील तरुण झाला सहायक राज्यकर आयुक्त

तळेगाव ढमढेरे - रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) येथील शेतकरी कुटुंबातील प्रतीक लांडे यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत घवघवीत यश मिळवल्याने सहाय्यक राज्यकर आयुक्त वर्ग- १ पदावर त्यांची नियुक्ती झाली आहे. .वडील नवनाथ लांडे व आई सविता लांडे यांनी प्रतीकच्या शिक्षणासाठी विशेष परिश्रम घेतले. मोलमजुरी व शेतीकाम करीत एक आदर्श अधिकारी घडवला याचा सार्थ अभिमान आई-वडिलांच्या चेहऱ्यावर दिसत आहे. खंडाळे गावातील प्रतीकचे मामा योगेश बांगर यांनी प्रतीकच्या शिक्षणात मोलाची मदत केल्याचे सांगितले..यापूर्वी प्रतीक यांची दुय्यम निबंधक पदावर स्पर्धा परीक्षेतून निवड झाली होती. त्यांचे प्रशिक्षण सुरू असताना स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास चालू होता.लांडे यांचे प्राथमिक शिक्षण खंडाळे येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत झाले आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण कोंढापुरी येथील विद्यालयात झाले आहे. आजोबा दत्तात्रय बांगर यांनी प्रतीकला साथ देत नेहमीच प्रोत्साहन दिले आहे. पदवीचे शिक्षण कृषी महाविद्यालय सोनई (ता. नेवासा) येथे झाले..स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास प्रतीक यांनी पुण्यात स्वयंअध्ययनातून साध्य केला. ‘मूर्ती लहान पण, कीर्ती महान’ या उक्तीप्रमाणे अथक परिश्रम, जिद्द, चिकाटी व सातत्यपूर्ण अभ्यास करून, घवघवीत यश मिळवले आहे. क्लास वन पदाला गवसणी घातली त्याबद्दल खंडाळे, कोंढापुरी, रांजणगाव गणपती पंचक्रोशीतून प्रतिक याच्यावर अभिनंदनचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.